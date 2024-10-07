第34屆醫療奉獻個人獎之1／吳宗樹 深耕馬拉威17年 數位管理提升非洲人健康

「第四級病毒」一書記錄病毒學家在地球上最原始地區追蹤伊波拉病毒、漢他病毒等最致命病毒的親身經歷，吸引高中生吳宗樹立下「我要去非洲服務」的信念。長大後的吳宗樹自台大流行病學研究所畢業，2007年加入台灣駐非洲馬拉威醫療團，開啟他非洲人生的篇章。秉持與馬國夥伴互助、共好的理念，吳宗樹攜家帶眷蹲點，深耕迄今已17年。

馬拉威位在非洲東南部，聯合國曾評為世界上最不發達國家之一。留著一臉落腮鬍的吳宗樹和妻子、2個女兒、8隻狗，住在馬拉威第3大城市姆祖祖市，與說著齊切瓦語的馬拉威人一起努力著，要用公共衛生的力量改變大家的生活。

2014年，吳宗樹在姆祖祖大學教書，學生數量最多的時候是一班兩百人。圖／屏基提供

2007年赴馬拉威 未料台馬斷交

吳宗樹2007年以醫療替代役身分加入台灣駐非洲馬拉威醫療團，當時醫療團由屏東基督教醫院承辦。吳宗樹協助醫療團在馬國推展愛滋病彩虹門診，開發愛滋病電子資料系統、藥庫資訊系統，也建置愛滋病患電子病歷系統，這套系統包括指紋辨識、觸控式直覺操控、病患管理流程及先進的報表等，還具有資料分析功能，可呈現醫療品質、病患存活情形等。

吳宗樹也因此開始思索他的未來，希望留在非洲一圓夢想。沒想到，吳宗樹服役期滿返台，準備和女友結婚後聯袂飛到馬拉威時，卻發生台馬邦交生變，2008年2月兩國正式斷交，醫療團撤出，擾亂了他的生涯規畫，但他沒有放棄。

2008年重回馬國 協助當地公衛

沒多久，吳宗樹就接到醫療團長余廣亮的電話，問他願不願意重返馬拉威？他語氣堅定：「OK！」余廣亮和吳宗樹的英文名字都是Joseph，因斷交後馬國情勢混沌不明，Joseph Yu自掏腰包，聘Joseph Wu為研究助理，讓吳宗樹無後顧之憂地赴前線開疆闢土。

兩個月後，吳宗樹完成終身大事，就飛到馬拉威拜會馬國衛生部、美國CDC等，探詢以NGO形式繼續合作的可行性。還好大家都清楚台灣在當地所做的努力與貢獻，2008年8月，他以挪威國際路加組織研究員名義，再度踏上馬拉威。

他憑藉之前醫療團建立的關係，2009年7月與馬國衛生部及姆祖祖大學簽訂備忘錄，協助馬國管理並提升醫療品質、強化公共衛生系統等。CDC也撥款支持「馬拉威北部愛滋病電子資料系統建置與增益計畫」，吳宗樹成為台馬斷交後第一個駐馬的台灣公衛人員，也是促成兩國在無邦交情況下合作的一大功臣。

從替代役小兵，到成為駐馬拉威的「封疆大吏」，吳宗樹除了延續愛滋病患電子病歷，更推動數十項跨國性的援助計畫，這些計畫不是直接撒銀子，而是教他們一技之長。

「釣竿」策略像磁鐵般吸引愈來愈多的國際資源，屏基不必向政府要求巨額援助，就能為台灣開拓新的國際舞台，樹立「老外出錢，我們出力」的醫療衛生外交新模式。

數位健康治理 全非洲唯一國家

吳宗樹也協助馬國做數位轉型，馬拉威成為現今非洲唯一有專門部門負責數位健康治理的國家。馬國並成立數位健康資訊局，負責全國共29個區衛生局以及5省區衛生廳的教育訓練規畫工作，協助健康資訊系統標準化、制度化。這樣系統性的改變，吳宗樹認為是最大成果。

吳宗樹協助馬國建立的傳染病監測系統，當新冠肺炎疫情爆發，這套傳染病監測系統立即派上用場，控制疫情擴散並達到減害共存。馬拉威在全球防疫排名位居第27名，也是非洲第一個有數位疫苗證明的國家，獲歐盟及英國認可，展示台灣公衛實力。

培育數百大學生 和妻女落地生根

2010年起吳宗樹在姆祖祖大學講授流行病學、研究方法、健康資訊學等，培育超過600名大學生。畢業生中有人出任馬國衛生部官員，也有人出任醫院實驗室主任，還有3名畢業生也在姆祖祖大學任教。當學生告訴他「你教的東西很有用」，是他最有成就感的一刻。

他和妻子、9歲、12歲的女兒已經拿到馬拉威的永久居留證，一家4口和8隻狗狗在馬拉威落地生根。吳宗樹說，馬拉威人並不貧窮，他們活得很快樂、開心，他計畫在這裡終老，要留下來實踐並見證以公衛的力量改變人們的生活。

第34屆醫奉獎「個人奉獻獎」吳宗樹。圖／屏基提供