正確按摩 舒緩胃脹氣與消化不良

當你感到胃脹氣或消化不良時，許多人會按摩腹部來舒緩，然而，隨意按摩不僅無法解決問題，可能還會加重不適。根據中醫理論，採用正確的手法按摩腹部，能促進氣血循環、調理脾胃，幫助消化系統恢復正常運作。

腸胃的血液供應，主要來自腹主動脈，這條大血管將血液經由小動脈向兩側輸送至腸胃系統。因此，正確的按摩手法，應順應血液流向，從腹部中央向兩側輕柔推動，以促進氣血運行，幫助消化和營養吸收，讓你輕鬆調理腸胃，遠離不適。

2種錯誤按摩

錯誤1：直接按壓胃部

許多人會用力按壓胃部來緩解脹氣，但這樣做反而會給胃部帶來額外壓力，特別是對有胃炎或胃潰瘍的患者來說，可能會加重病情。

錯誤2：腹部畫圈按摩

畫圈按摩看似能促進腸胃蠕動，但實際上可能干擾氣血運行。腸道蠕動是順時針方向，但血液循環卻是從腹部中央向兩側移動。如果按照腸道的蠕動方向順時針畫圈按摩，可能會阻礙部分腸胃的血液循環，尤其在左下腹和右上腹部位容易出現不適，可能加重症狀。

正確按摩技巧

正確的按摩手法，應該依照血液的自然流向，從腹部中央的腹動脈開始，輕柔推向外側，順應氣血流動，這樣能促進胃腸道的血液供應，幫助消化，緩解脹氣和消化不良等問題，才能有效調理脾胃。

一名英文老師長期受到胃食道逆流的困擾，經過一年多的治療未見效果，進而尋求中醫治療，即透過正確的胃部按摩手法，結合中醫調理，以桂枝湯調理氣血，輔以黃芩清除體內的炎症與熱邪、枳實神麴疏通腸胃氣滯，並使用小茴香幫助消化系統恢復正常運作。經過四周調理，患者的胃酸逆流問題明顯改善，夜間不再胃痛，睡眠品質也顯著提升。

正確的按摩不僅能有效緩解胃脹氣和消化不良，還能促進氣血運行，恢復腸胃功能。反之，隨意按摩不僅無效，還可能加重不適。再結合中醫的調理方法，能從根本改善腸胃問題，幫助身體恢復平衡，從而維持長期的健康。