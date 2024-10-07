健康你我他／彌補社會化不足 二入職場真快樂

研究所畢業後即進入公職，衛生單位業務範疇廣，工作忙碌。婚後三寶陸續報到，職業婦女在上班及家庭間要維持良好的運作，實屬不易。

依公務員年金改革規定，如於60歲前退休，月退休金只能延後領。二年前，因有皮膚症狀困擾，醫師說是壓力造成，思考了半年，終於在前年底退休，結束近30年公職生涯。

退休一年多，除了每周參加運動中心課程及近郊健走，定期回娘家探望雙親，生活很規律，依聯合報退休生活自我評估，我較不足的是社會化面向，因此今年初開始在求職網站找工作。

機緣巧合，６月初我到某私立大學研究所任兼職助理，每周工作2.5天。感恩有這個工作機會，讓我的「工作腦」又動了起來，運用過去的行政經驗處理研究所及計畫的行政事務，也藉此學習有效率的電腦技能，更因固定時間要上班，讓衣櫃中的正式服裝能重見天日，是另一種快樂。

與年輕人合作完成專案，讓自己放下年齡及工作階級的身段，解決相關疑難雜症而完成任務，是每月微薄薪水外的成就感。退休後再工作最大的好處，是健保無需再依附兒子加保，能靠自己經濟獨立納入健保，是兼職工作最大的心理支持力量，也讓自己退休後仍對社會有所貢獻。