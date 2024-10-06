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新光與緬甸醫療院所簽MOU 合作代訓轉診遠距諮詢

中央社／ 仰光6日電

新光醫院與緬甸醫療院所簽署備忘錄（MOU），將展開人才代訓、轉診、遠距醫療諮詢等合作。當地醫療機構表示，合作有助提升緬甸醫療品質，並提供當地醫療人員重要培訓機會。

新南向政策醫衛方面負責緬甸的主責醫院，新光吳火獅紀念醫院團隊在副院長洪子仁帶領下，昨天抵達緬甸，參與國慶酒會等活動，並在今天邀集當地重要醫療機構共進午宴，隨後舉行台緬智慧醫療座談，並與緬甸醫療院所簽署MOU。

會中，由新光醫院泌尿科主治醫師邱文祥、胃腸肝膽科主治醫師許榮輝、放射腫瘤科主任季匡華等台灣醫療團隊，及遠東電通醫電科技董事長鄧俊男、恮新國際經理沈易欣，分別針對高階健檢、智慧醫療與癌症治療、台灣醫材等多項主題簡報。

洪子仁代表新光醫院，分別與Mediland Hospital執行長Win Htein、AVA Medical Centre總經理Aye Aindra簽署MOU，宣示將展開緬甸醫衛人才代訓、急重症複雜病例轉診、遠距醫療諮詢等合作。

Win Hrein接受中央社記者採訪表示，台灣醫療體系在癌症、腫瘤、心臟病等方面治療實力與技術都相當堅強，且已施行機器人輔助微創手術相當長一段時間，因此與台灣醫學中心交流，將有助緬甸醫療品質提升。

Aye Aindra說，自己專精於家庭醫學科，但緬甸的家醫科醫師、護理師自醫學院畢業後，較少有接受再教育的機會，因此來台灣接受培訓的機會，對當地醫療人員來說，至關重要。

洪子仁致詞表示，新光醫院始終秉持「關懷病人、追求卓越」理念，提升醫療技術和服務品質，致力於成為國內外具影響力的醫療機構，盼為廣大患者提供全方位的醫療服務，近年更積極參與國際醫療合作與交流，推動醫療創新與發展。

洪子仁說，盼透過座談，讓不同領域專家、學者和實務工作者能夠分享最新研究成果、探討最新醫療技術、交流臨床經驗及醫療產品，以提升專業水準；此外，盼促進各領域間合作，攜手推動醫療事業更上層樓，共同推動醫療服務的創新與發展。

緬甸 醫師

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