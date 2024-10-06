東北季風明起發威！北台灣本周兩階段降雨 最低溫僅剩21度

東北季風增強，北台灣溫度也逐步下降，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三清晨前北東及基隆北海岸有短暫陣雨，周三白天起雨量稍減少，但周五起水氣又增加且降雨範圍擴大，且低溫跌至21度，成為本周最低溫；至於今下午生成的第23號熱帶性低氣壓（TD），預估周三生成為輕颱百里嘉，但對台灣沒有影響。

陳姵安說明，明天起東北季風開始增強，並持續影響到周六（12日）。明（7日）起至周三（9日）清晨水氣偏多，北部、東半部降雨機率偏高，有短暫陣雨且有局部較大雨勢。

其中基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有大雨或大豪雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，但需注意午後熱對流也有可能造成局部大雨。

周三（9日）白天至周四（10日）水氣開始減少，間與範圍慢慢縮減只剩基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

周五、六（11、12日）水氣再增加，降雨情況雖沒有周一至周三這麼大，但降雨範圍擴大，整個大台北、基隆北海岸，東半部地區都有局部短暫雨，中南部則多雲到晴、午後為局部雷陣雨。

周日（13日）起，東北季風稍微減弱，各地為多雲到晴的天氣，但基隆北海岸、東半部、大台北山區仍有零星短暫雨，中南部則有午後雷陣雨。

溫度部分，陳姵安表示，受到東北季風影響期間，北台灣溫度將逐步下降。周二至周四（8至10日）清晨，低溫約23、24度，而本周最低溫落在周五（11日）清晨，低溫僅21、22度；另在東北風增強情況下，明（7日）起，雲林以北沿海、澎金馬地區易有8至9級強陣風。

颱風部分，陳姵安說，TD23在今天下午2時生成，目前位於關島北方海面，預估朝北轉北北東移動，其路徑往日本東側外海前進，會在海上，對台灣沒有影響，對日本陸地也不會有影響。

陳姵安表示，TD23預估在周三（9日）生成為颱風，由於強度都還在發展中，不排除可能提早生成，成為今年第19號颱風「百里嘉」（Barijat，美國命名）。