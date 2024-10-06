雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響

中央氣象署今下午5時39分，針對14縣市發布大雷雨特報，影響時間持續到晚間。大雷雨警戒區包含宜蘭縣、新北市；大雨警戒區包含，桃園市、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣山區。

其中，針對宜蘭縣大同鄉梵梵溪（芃芃野溪溫泉）更發布山區暴雨災防告警，持續時間至19時39分。氣象署指出，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。