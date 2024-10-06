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雨區擴大！13縣市大雨特報「雷雨炸2地」 宜蘭山區暴雨國家警報響
中央氣象署今下午5時39分，針對14縣市發布大雷雨特報，影響時間持續到晚間。大雷雨警戒區包含宜蘭縣、新北市；大雨警戒區包含，桃園市、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣山區。
其中，針對宜蘭縣大同鄉梵梵溪（芃芃野溪溫泉）更發布山區暴雨災防告警，持續時間至19時39分。氣象署指出，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，持續時間至18時45分。今日桃園、南投、嘉義以南、宜蘭、花蓮地區及苗栗至雲林、台東山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，以及低能見度。
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