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護腎防早衰 中醫授「6穴位」益氣養血、調理腎臟

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫分享護腎防早衰的方法，避免重油重鹹、勿濫用來路不明的藥物。示意圖／Ingimage
中醫分享護腎防早衰的方法，避免重油重鹹、勿濫用來路不明的藥物。示意圖／Ingimage

你有注意過自己的飲食習慣嗎？國人重油重鹹，過度使用調味品，對肝腎帶來負擔，也容易罹患高血壓。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏表示，不論腎功能正常，還是已經受損，生活中小心使用含有腎毒性的藥物及食物，利用6個穴位益氣養血，可預防或延緩腎臟早衰。

台灣美食眾多，但隱藏了高油高鹽危機，攝取過多油鹽糖對腎臟有害，長期累積之下，易導致慢性腎臟發炎，包括腎結石、腎水腫等慢性腎病，甚至慢性腎衰竭。

腎臟負責調節體內水分及電解質平衡，代謝廢物及毒素，還要分泌酵素及賀爾蒙、合成活性維他命D幫忙身體正常平衡。陳建宏以「廢水處理場」形容腎臟，每天過濾約160-190公升液體，再經由尿液排出體外。當腎臟功能退化時，這些多餘的代謝廢物滯留在身體裡時，就會產生毒性反應。

腎臟有很強的儲備能力，即使腎功能降到只剩下50%，也無明顯症狀、受損了也不會痛。陳建宏強調，許多腎臟病患者都是等到腎功能嚴重失常、感到不舒服了，才會注意到警訊，但已經為時已晚。若出現「泡、水、高、貧、倦」五大症狀恐已是末期，若不積極介入治療，可能要面臨洗腎。

泡、水、高、貧、倦五字訣

泡：泡泡尿，上完廁所看到馬桶有很多泡泡，2-3分鐘都不會消失。

水：水腫，腎功能影響水分排出。

高：高血壓，腎臟損壞時，體內調節血壓的賀爾蒙也跟著失調。

貧：貧血，紅血球生成素分泌不足。

倦：疲倦，毒素就無法正常排出體內，容易疲倦。

當腎臟功能逐漸喪失，造成無法逆轉的慢性腎衰竭時，要小心廣泛至全身症候的尿毒症。陳建宏說，慢性腎臟病除了使用西醫治療外，也可以尋求中醫藥介入輔助治療，藉由針灸、中藥、整脊、按摩手法等方式來延緩腎衰竭，同時治療水腫、身體疼痛、皮膚搔癢、焦慮、失眠等併發症。

利用按摩穴位，可以刺激身體能量的平衡，促進健康和舒適。例如：按摩神門穴和湧泉穴可以治療失眠，刺激這些穴位增加釋放血清素，讓身體放鬆而促進睡眠。按摩三陰交、足三里與陽陵泉有助於改善疲倦按摩合谷、太溪及腎俞穴則可以減緩疼痛

陳建宏分享，預防腎臟病，要多注意含有腎毒性的藥物及食物，例如：抗癌藥、利尿劑及止痛藥；長期服用藥物者，應定期檢查腎功能。而高血壓、糖尿病等慢性病患，也要好好控制，避免引發腎臟病。用藥部分，避免濫用來路不明或療效不清的藥物，用藥也不可過量。

中醫 按摩 腎功能 腎臟病

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