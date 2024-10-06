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季節交替精神疾病易復發 中西醫合治憂鬱、失眠

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫結合西醫治療，可緩解部分西藥的副作用，提升患者的生活品質。圖／本報系資料照片
中醫結合西醫治療，可緩解部分西藥的副作用，提升患者的生活品質。圖／本報系資料照片

近期季節交替，可能誘發季節性情緒失調，出現失眠憂鬱等症狀，三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉提醒，如果用藥效果不佳，可利用中西醫合治，提高療效、發揮互補作用。

依中醫理論，夏天進入秋天仍然炎熱潮濕，容易導致身體陰液流失、氣血不足，引起體內陰陽失調，沒由來的心情低落、晚上睡不好、易怒煩躁等。黃怡嘉表示，古代中醫即有「狂症」、「鬱證」、「不寐」等記載，主要表現為心情抑鬱、情緒不寧，精神疾病發生與患者體質息息相關，體質受先天及後天因素所影響。

黃怡嘉指出，中醫和西醫雖然是兩種不同的醫學，但各有優勢、相輔相成效果佳。他以一名25歲的思覺失調症患者舉例，更換多種抗精神病藥，效果不見理想，而且還因其中一款藥物出現大量流口水副作用，拒絕再服用。在會診中醫後，針對體質滋陰降火，使用中藥穩定情緒，再透過針灸調節五臟六腑的氣血平衡，患者接受治療後口水減少、精神症狀也減少復發。

目前中西醫合治在一些疾病領域上，已有結合臨床的案例，尤其在精神疾病方面，黃怡嘉認為，西醫可以補強中醫在急性治療的不足，但因有些藥物容易讓患者出現部分副作用，後續可利用中醫協助調理改善。

中醫治療強調整體氣血平衡、恢復生理機能運作，黃怡嘉分享，可安神定志的內關穴及神門穴，安神、助眠超好用，有睡眠困擾的人也可以多按，睡前按摩穴位約15到20分鐘，有助釋放腦部壓力。

內關穴：位於手腕內側，腕上三指幅處的兩條筋之間的凹陷明顯位置，按壓時會有明顯的痠脹感。內關穴可以調節自律神經與心血管系統，有寧心安神、寬胸理氣功效。

神門穴：位於腕部的腕掌橫紋上，靠近小指一側的按壓凹陷處，是與心神相對應的重要穴位。有焦慮、失眠、神經衰弱等症狀，都可以按壓神門穴來改善。

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