罹癌遭劈腿家暴…40多歲女企業家成功抗癌 前夫還盼復合慘遭拒

一名四十多歲女企業主發現罹患淋巴癌，歷經復發、自體移植等治療，原以為會牽手一輩子的先生，竟在此時外遇、家暴，還把她打到摔下樓梯、身心受創，原想尋短，但在醫師、醫師娘的鼓勵、安慰下，加上治療、用藥的日新月異，這位女企業主終於成功抗癌，治好了淋巴癌，之後前夫年老了，想回頭、重修舊好，生活多采多姿的她斷然拒絕，並享受、成就「美麗新人生」。

不離不棄之心，更顯難能可貴

本月5日在財團法人亞太腫瘤學交流基金會、中華民國血液病學會與聯合報健康事業部攜手舉辦的「促心常談，愛心無距」癌友家庭交流工作坊中，中華民國血液病學會副秘書長、台大醫院癌醫分院血液腫瘤部主治醫師劉家豪分享到，不少癌症病患、病患家人承受心理、經濟等壓力，以慢性淋巴性白血病為例，許多病患的病程達十年以上，有時遇到上述情況，病患更需要支持、援助，而在這場工作坊中，參與的病患、病患家人願在疾病、照護壓力下來學習、尋求支持，無論對於自己，或對於對方，都是不離不棄，更顯難能可貴、值得肯定。

劉家豪進一步表示，癌症病患家屬的辛苦與心理健康狀態常受忽視，建議從「對話、兩性生活與工作、家庭關係的改變」做起，平常可以多與對方道謝，或給予溫暖的擁抱，讓彼此的關係重新充滿溫暖，並互相理解、支持。

好好生活，才能繼續前進

財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱指出，家庭關係的好壞，對於癌症病患的心理健康與創傷後的成長，可帶來深遠影響，而家庭關係好壞取決於「家庭凝聚力」、「溝通能力」與「遇到衝突、問題的解決能力」等指標有關，最重要的是，癌症病患、家人無論在抗癌過程，或在癌症痊癒後，更需擁有「好好生活」的能力，人生才會有繼續前進的動力，歷經罹癌考驗的生命，更得以綻放更深層的意義、價值。

在活動中，過去曾罹患淋巴癌的諮商心理師葉北辰則分享他在年輕時確診罹癌的心情轉變，也因為罹癌，葉北辰選擇進入癌症病友支持團體工作，後來因為希望幫助更多癌友而踏入諮商心理學領域，他的抗癌歷程也為癌症病患、病患家人帶來許多鼓勵、正面能量。

此外，26歲確診淋巴癌第三期、成立粉專「癌友有嘻哈」的謝采倪也分享她罹癌後和母親的互動起伏，從原本盼望和母親重溫兒時親情時光，到因情緒壓力、飲食、觀念不同而產生衝突，最後相互和解的過程，皆引起在場學員思考、專注傾聽，有些細節甚至引起共鳴。

同舟共濟，攜手邁向抗癌成功之路

這場活動的合作、贊助夥伴全球腫瘤治療創新公司BeiGene（百濟神州）總經理陳益雅表示，她本身也是癌症病患的親友，因此深深理解癌症病患家屬的辛苦與心路歷程，BeiGene致力於研發創新、可負擔之腫瘤藥物，幫助病患的存活機率、生活品質明顯提升，也期待透過這次的活動，讓病患、病患家人獲得更多心理上的支持、收穫，並得以在人生風雨中互相扶持、同舟共濟，共同朝成功抗癌的目標前進。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980