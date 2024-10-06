流感、新冠隨東北季風報到 羅一鈞：疫情恐提早一個月升溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，明天白天雲量略增，明晚起首波東北季風南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降。周二、周三受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，有局部較大雨勢。

面對首波東北季風來襲，呼吸道病毒蠢蠢欲動。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，流感、新冠病毒等呼吸道疫情於7月到達高峰，8月開始下降，9月開學後，目前疫情仍處在低點，但隨著東北季風來臨，流感、新冠病毒等呼吸道疫情，勢必開始上升。

羅一鈞說，東北季風來臨，若天氣轉涼速度較快，原先預估呼吸道疫情上升的時間，約落在秋冬之交的11月底、12月初，將不排除提早一個月，於11月上旬、中旬到來，呼籲符合資格民眾盡速接種流感及新冠疫苗，並可同時「左流右新」一起接種。

疾管署指出，今年度公費流感與新冠疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，並全面開放6個月以上民眾接種新版JN.1新冠疫苗；另為提升新冠疫苗接種便利性，疾管署已於9月23日發文週知，10月1日起陪同第1階段實施對象接種流感或新冠疫苗的民眾，如符合第2階段新冠疫苗實施對象，醫療院所及衛生所也可於當下同時提供該位民眾接種新冠疫苗，不受11月1日第2階段開打限制。

衛福部長邱泰源呼籲，今年度政府提供約643萬劑四價公費流感疫苗及約550萬劑新版JN.1新冠疫苗；因流感及新冠病毒變異相當迅速，每年流行病毒株有所不同，過往接種過的疫苗保護力約可維持1年，建議民眾每年均須接種當年度疫苗，才能獲得最佳防護力。