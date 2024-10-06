快訊

國家級警報響！大雷雨炸南部3縣市 影響時間持續1小時

名嘴張友驊滑倒葉克膜搶救 醫曝重傷關鍵：看倒下時有無意識

長假後可能爆單？陸股8日恢復交易 滬深交易所7日展開全網測試

聽新聞
0:00 / 0:00

名嘴張友驊滑倒葉克膜搶救 醫曝重傷關鍵：看倒下時有無意識

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
名嘴張友驊日前在北市信義區滑倒，頭部重創送醫急救。本報資料照片
名嘴張友驊日前在北市信義區滑倒，頭部重創送醫急救。本報資料照片

69歲資深名嘴張友驊本月3日晚間出門散步時突然摔倒，頭部受到重創，至今仍在醫院加護病房觀察，並使用葉克膜搶救中，但就事發影片，張友驊似乎是向前跌倒，傷勢卻是如此嚴重，令人費解。

知名神經外科權威、新北市立土城醫院副院長魏國珍說，一般來說，身體後仰的跌倒方式，由後腦直接撞擊地面，可能造成腦幹受傷，或是後腦撞擊後，形成反作用力，讓前腦撞擊前顱底凹凸不平的頭骨，引發出血，這樣的傷勢往往最為嚴重。

但不能以此反推，當人向前跌倒或滑倒，頭部前方撞擊地面，傷勢就不嚴重，魏國珍說，頭部傷勢輕重，主要仍取決於撞擊力道大小，一旦撞擊力道太大，還是會致命；因此，跌倒當下，病人意識是否清醒十分重要，如果是有意識的跌到，身體會出現自然保護反射動作，如用雙手撐地，但若倒下去時，已是無意識狀況，腦部就會遭受重擊。

至於，病人倒下時，如果已經沒有意識，往往可能是心臟、腦部疾病。魏國珍說，失去意識的跌倒可能與嚴重心律不整、腦動脈瘤破裂等有關，但他不是病人的主治醫師，詳細情形並不清楚，但若是普通的絆倒，常見都是摔得鼻青臉腫，即便頭部撞擊地面，頭骨出現骨折，也不會如此嚴重。

張友驊目前正在醫院使用葉克膜搶救，顯示心肺功能已受到影響，魏國珍說，現在就是等待病人腦部傷勢好轉、腦壓降低，才有助心肺功能及病情進一步好轉。

加護病房 張友驊 葉克膜

延伸閱讀

彭華幹「直衝加護病房」探視張友驊 失敗收場遭護理師趕走

彭華幹「直衝加護病房」探視張友驊 失敗收場遭護理師趕走

名嘴張友驊跌倒重傷「非心肌梗塞」 裝葉克膜急救中

張友驊滑倒地重創頭部 醫提醒旁人協助千萬別做這事

相關新聞

罹癌遭劈腿家暴…40多歲女企業家成功抗癌 前夫還盼復合慘遭拒

一名四十多歲女企業主發現罹患淋巴癌，歷經復發、自體移植等治療，原以為會牽手一輩子的先生，竟在此時外遇、家暴，還把她打到摔...

名嘴張友驊滑倒葉克膜搶救 醫曝重傷關鍵：看倒下時有無意識

69歲資深名嘴張友驊本月3日晚間出門散步時突然摔倒，頭部受到重創，至今仍在醫院加護病房觀察，並使用葉克膜搶救中，但就事發...

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

午後大雨來了，中央氣象署下午14時30分針對10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

流感、新冠隨東北季風報到 羅一鈞：疫情恐提早一個月升溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，明天白天雲量略增，明晚起首波東北季風南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降。...

日本爆黴漿菌疫情現抗藥性 羅一鈞：國內醫師早已知道

日本黴漿菌肺炎疫情爆發，更為近10年同期新高，日本醫師憂心，病人已出現抗藥性，提升治療難度，並引發國人重視。衛福部疾管署...

電價調漲每年增逾2億元 台鐵22日董事會再討論票價調漲

經濟部電價費率審議會拍板確認調漲產業電價14％，但用電減少或產值（銷售額）衰退產業，採凍漲或減半調漲，其中陸上運輸業列為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。