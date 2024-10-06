名嘴張友驊滑倒葉克膜搶救 醫曝重傷關鍵：看倒下時有無意識

69歲資深名嘴張友驊本月3日晚間出門散步時突然摔倒，頭部受到重創，至今仍在醫院加護病房觀察，並使用葉克膜搶救中，但就事發影片，張友驊似乎是向前跌倒，傷勢卻是如此嚴重，令人費解。

知名神經外科權威、新北市立土城醫院副院長魏國珍說，一般來說，身體後仰的跌倒方式，由後腦直接撞擊地面，可能造成腦幹受傷，或是後腦撞擊後，形成反作用力，讓前腦撞擊前顱底凹凸不平的頭骨，引發出血，這樣的傷勢往往最為嚴重。

但不能以此反推，當人向前跌倒或滑倒，頭部前方撞擊地面，傷勢就不嚴重，魏國珍說，頭部傷勢輕重，主要仍取決於撞擊力道大小，一旦撞擊力道太大，還是會致命；因此，跌倒當下，病人意識是否清醒十分重要，如果是有意識的跌到，身體會出現自然保護反射動作，如用雙手撐地，但若倒下去時，已是無意識狀況，腦部就會遭受重擊。

至於，病人倒下時，如果已經沒有意識，往往可能是心臟、腦部疾病。魏國珍說，失去意識的跌倒可能與嚴重心律不整、腦動脈瘤破裂等有關，但他不是病人的主治醫師，詳細情形並不清楚，但若是普通的絆倒，常見都是摔得鼻青臉腫，即便頭部撞擊地面，頭骨出現骨折，也不會如此嚴重。

張友驊目前正在醫院使用葉克膜搶救，顯示心肺功能已受到影響，魏國珍說，現在就是等待病人腦部傷勢好轉、腦壓降低，才有助心肺功能及病情進一步好轉。