愛自己的老樣子 90歲不老棒球投手變身時尚潮模走秀
90歲的王嘉慶，是台中「飛鷹棒球隊」年紀最長的一員，更擔任重要投手，每個星期三和星期五準時到球場報到，享受以球會友的樂趣。今年受邀參加衛福部的「2024重陽Fun市集活動」，換上創意衣飾作品，化身模特兒走秀，展現自信變老的模樣。
王嘉慶說，自己的名字跟「嘉慶君遊台灣」，隊友總是會戲稱：「皇上到了。」而除了打棒球之外，他每周有3天打羽毛球，平常還騎機車載著太太外出買菜，身體相當硬朗。接受人會變老的自然規律，也不受年齡限制樂於嘗試新的挑戰，如果明年還有機會，想要再一次登台表演。
面對超高齡社會浪潮，衛福部政務次長呂建德表示，政府正積極布建社區照顧關懷據點，以全台7765個村里數為目標，持續推動「一村里一據點」，目前已達4916處，已逾6成，社區照顧關懷據點也將強化在地特色，導入靈性關懷及新的課程，並引導長輩規畫第三人生，成為另一種鼓勵社會參與的機制。
從台灣的老年人口的成長曲線觀察，呂建德強調，2026年至2044年間，戰後嬰兒潮世代陸續成為65歲以上人口的增加速度加快，這群人不只長壽，也具備「高學歷、高財富」，長照需求將更多樣化、更多的創新服務，因此長照3.0含括了擴充量能、提升品質、引進科技三大重點。
國人平均餘命延長，使得老人照顧需求相對增高；長照預算從2016年起逐年增加，今年已達到876億元，明年將提升至927億元。呂建德指出，至2024年8月，全台老人人口數達441萬7611人，占總人口數18.87%，預計2026年邁入超高齡社會。公私部門積極合作推動高齡社會白皮書、因應超高齡社會對策方案，在社區整體照顧方面，以達到健康老化、活躍老化的目標。
壽命雖然延長，許多人也擔心「不健康餘命」，衛福部社家署副署長周道君表示，大多數人屬於健康和亞健康族群，民眾應多加善用照顧關懷據點的資源，學習新事物、增進人際互動、參與社區活動，可預防延緩失能老化。
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