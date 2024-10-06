聽新聞
0:00 / 0:00
泰國清邁水災困台灣旅行團 觀光署：已搭機返台
泰國清邁近日因連日降雨傳嚴重洪水災情，多國遊客受困飯店，今也傳有台灣彰化旅行團受困於清邁萬豪酒店。交通部觀光署長周永暉表示，經了解有1旅行團短暫受困，目前該團已結束行程、搭機返台。
泰國連日降雨導致洪災，造成清邁及多處景點受損，據了解，有超過500名旅客因道路被洪水淹沒，受困或滯留在飯店，當地單位出動水上交通工具協助旅客撤離，其中也傳出有台灣彰化旅行團受困於清邁萬豪酒店。
周永暉表示，經查該團為金龍永盛旅行社辦理赴泰國的團體旅遊，旅遊期間為10月2日至6日，該團領隊表示，確實有短暫受困，但目前該團已結束行程搭機返台。
周永暉表示，經了解，當地目前無其他受影響的台灣旅行團，也未接獲因該事件的旅行團相關事故通報；觀光署表示，另洽交通部駐泰國台北經濟文化辦事處確認，也未接獲國人急難救助通報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言