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泰國清邁水災困台灣旅行團 觀光署：已搭機返台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今傳有台灣旅行團因泰國清邁水災受困飯店，交通部觀光署表示，該團已結束行程搭機返台。圖為觀光署長周永暉。聯合報系資料照
今傳有台灣旅行團因泰國清邁水災受困飯店，交通部觀光署表示，該團已結束行程搭機返台。圖為觀光署長周永暉。聯合報系資料照

泰國清邁近日因連日降雨傳嚴重洪水災情，多國遊客受困飯店，今也傳有台灣彰化旅行團受困於清邁萬豪酒店。交通部觀光署長周永暉表示，經了解有1旅行團短暫受困，目前該團已結束行程、搭機返台。

泰國連日降雨導致洪災，造成清邁及多處景點受損，據了解，有超過500名旅客因道路被洪水淹沒，受困或滯留在飯店，當地單位出動水上交通工具協助旅客撤離，其中也傳出有台灣彰化旅行團受困於清邁萬豪酒店。

周永暉表示，經查該團為金龍永盛旅行社辦理赴泰國的團體旅遊，旅遊期間為10月2日至6日，該團領隊表示，確實有短暫受困，但目前該團已結束行程搭機返台。

周永暉表示，經了解，當地目前無其他受影響的台灣旅行團，也未接獲因該事件的旅行團相關事故通報；觀光署表示，另洽交通部駐泰國台北經濟文化辦事處確認，也未接獲國人急難救助通報。

旅行團 泰國 清邁

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