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10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

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10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
10縣市大雨特報恐一路下到晚上，南部4縣市大雷雨轟1小時。本報資料照
10縣市大雨特報恐一路下到晚上，南部4縣市大雷雨轟1小時。本報資料照

午後大雨來了，中央氣象署下午14時30分針對10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（６）日高雄、屏東、花蓮地區及苗栗至台南、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣山區。影響時間下午至晚上。

此外，氣象署針對屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至16時42分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台南 屏東縣 暴雨 氣象署 災防告警

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