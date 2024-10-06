10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

有民眾好奇，為什麼加油站明明禁止使用手機，卻可以利用Apple Pay等載具進行行動支付？對此，中油解釋，會禁止民眾用手機，其實防範的是「打電話」，因為手機在通話過程中，會有微波造成靜電產生，倘若空氣中的油氣濃度過高，產生火花就可能引發爆炸。

2024-10-06 10:40