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電價調漲每年增逾2億元 台鐵22日董事會再討論票價調漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司預估10月22日再召開董事會討論票價調漲一事。聯合報系資料照
台鐵公司預估10月22日再召開董事會討論票價調漲一事。聯合報系資料照

經濟部電價費率審議會拍板確認調漲產業電價14％，但用電減少或產值（銷售額）衰退產業，採凍漲或減半調漲，其中陸上運輸業列為減半調漲7%對象，讓台鐵、高鐵面臨龐大成本壓力，台鐵表示，1年恐多出逾2億元電費，10月22日將補充資料送董事會討論，是否因應新電價重新試算漲幅還需評估。

根據電價費率審議會決議，調整產業電價14％，除民生內需產業，包含食品（含加工及零售）、攤販集中市場、量販店、超商及超市等18個行業凍漲，另有石油天然氣礦業、菸草製造業、道路工程業、陸上運輸業、航空運輸業等68個行業漲幅減半。

由於陸上運輸業仍須調漲7％，讓用電大戶台鐵及高鐵面臨成本高漲壓力，其中台鐵估算，以今年10月16日起，如以加計7％調整電價計算，今年電費將增加0.5億元，明年全年增加約2.28億元，但目前台電尚未發布公文通知調漲一事，待台電通知後再確認。

台鐵表示，票價已29年未調漲，如今電費每年還要增加逾2億元，成本壓力膨大，衝擊獲利空間，現行票箱收入難以支應營運成本；台鐵表示，9月10日召開董事會首次討論票價調漲一事未果，預估10月22日補充資料後，再送董事會討論，至於是否會因應電價，重新試算漲幅新方案還需評估，票價合理化方案仍在研議中。

台鐵依投資報酬率提出3%、4％、5%等3種調漲方案，漲幅分別為35.62%、40.41%、44.52%，且為避免漲幅過大，建議以3％來計算平均漲幅，以現行票價，區間車台北到板橋為15元為例，若採3%方案票價將漲至20元；而自強號板橋到台北現行票價為23元，調漲後將漲至31元。

台鐵企工秘書吳長智指出，9月10日董事會認為報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析等，退回營運單位修正，將併下次董事會再議，而下次董事會將於10月22日召開，討論資產開發、票價調漲等議題。

吳長智表示，台鐵是用電大戶，調漲電費會讓成本壓力更大。台鐵已29年未漲票價，若調漲可解決現金流問題，改善整體交通運輸、安全保障等問題；吳長智認為，台鐵公司應該要說清楚調漲理由，要讓民眾知道利多的部分，以購買TPASS的通勤族來說，票價調漲對他們一點影響也沒有，而沒有購買TPASS、偶爾需要搭乘長途運輸的乘客也僅需負擔多一點費用，對於民眾影響極小，但票價調漲對台鐵關係重大。

另外，電價調漲也對高鐵產生不小成本壓力，高鐵指出，現行票價維持與2007年通車營運時相同，但17餘年來，台灣消費者物價指數（CPI）累計年增率已高達25.7%；除物價、電價等維繫高鐵營運的基本成本增加外，期間人事、維修成本以及利息支出均持續上升，加上2026年引進新車、建置檢修工廠和汰換核心機電系統設備，資金缺口恐達到高峰期，如今電價又再度調漲，讓高鐵票價恐怕也「凍不住」。

高鐵表示，此次電價費率調整，對高鐵營運成本增加幅度，尚待台電新電價表公告後再進一步估算。高鐵費率的訂定與調整，是依據高鐵公司與政府簽定的「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數」變動情形，定期檢討政府核定基本費率並對外公告。

高鐵表示，有關高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將依照合約相關規定，綜合考量內部的營運成本，外部的社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

經濟部10月16日起調漲電價，台鐵預估，電價調漲7％後每年恐將增加逾2億元，成本壓力龐大。聯合報系資料照
經濟部10月16日起調漲電價，台鐵預估，電價調漲7％後每年恐將增加逾2億元，成本壓力龐大。聯合報系資料照

台鐵 票價 調漲 電價

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