日本爆黴漿菌疫情現抗藥性 羅一鈞：國內醫師早已知道

日本黴漿菌肺炎疫情爆發，更為近10年同期新高，日本醫師憂心，病人已出現抗藥性，提升治療難度，並引發國人重視。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，黴漿菌為全年流行的細菌，沒有特別在那一個季節上升，日本黴漿菌肺炎疫情升溫，主因是赴日旅遊民眾多而受到關注，提醒赴日旅遊民眾應最好自我防護，而抗藥性問題，國內醫師很早就已知道，面對病人都能提供很好的治療。

羅一鈞說，計畫前往日本旅遊的民眾，特別是小朋友若進出人潮擁擠的場所，或是已出現咳嗽等呼吸當症狀，一定要戴口罩；國內黴漿菌疫情則是處在低點，還不會建議民眾戴口罩，但若未來疫情升溫，才會呼籲民眾若有慢性疾病、進出人潮擁擠場所時，建議戴口罩。

如今，日本醫師診治病人時發現，黴漿菌已出現抗藥性。羅一鈞說，黴漿菌抗藥性問題，國內醫師很早就已知道，治療病人時，若發現紅黴素抗生素效果不佳，將會改用較有療效的四環黴素治療，國人不需過度擔心。

秋冬季節，流感、新冠、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等呼吸道病菌流行。新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，呼吸道感染中，黴漿菌感染約占10至20％，因大型醫院才有檢測、培養細菌的設備，一般診所不容易發現，但目前國內疫情並未上升。

黃建賢說，黴漿菌傳染力不高，常在家戶內、辦公室感染，潛伏期約2至3周，一旦身邊的人出現發燒、咳嗽等症狀，就應提高警覺，佩戴口罩，尤其是自己出現類似症狀後，超過3至5天沒有痊癒，應懷疑是感染黴漿菌肺炎，盡速至大醫院檢查。

「黴漿菌抗藥性問題，我們一直都知道。」黃建賢說，黴漿菌肺炎病人確診後，使用正確抗生素治療，一般來說可以完全痊癒，雖然黴漿菌致死率很低，但若延誤治療仍會危及生命，東北季風即將到來，氣溫開始下降，呼吸道疾病增加，民眾務必做好戴口罩、勤洗手自我防護。