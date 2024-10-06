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6旬男膝關節疼痛難蹲跪 醫：骨折宿疾變O型腿

中央社／ 台北6日電

61歲的藍先生因左膝關節疼痛、無法蹲跪，久而久之形成O型腿，嚴重影響生活而就醫檢查，發現疼痛主因竟是10多年前骨折引起膝關節內翻變形，經膝關節保留手術，症狀得以改善。

台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主治醫師吳家麟近日透過新聞稿分享，膝關節健康對日常活動非常重要，無論外傷或隨年齡增長的退化性關節炎，長時間不良於行，影響社交與日常活動，不只造成身體的不適，還可能進一步導致心理問題。

吳家麟提到，民眾千萬別小看骨折，若留下宿疾，多年後恐怕會造成膝關節變形。他的患者藍先生就是典型個案，近年開始膝關節持續疼痛，不僅無法蹲跪，連上下樓梯都困難。經檢查發現，膝痛主因是10多年前受傷骨折，導致下肢遠端脛骨骨折變形，連帶造成膝關節內翻變形。

吳家麟解釋，藍先生骨折癒合問題導致膝關節內翻變形，關節受力不當，長期損耗軟骨及韌帶，造成膝關節疼痛及O型腿，合併出現腳踝歪斜等症狀。這類患者嚴重時可能需更換人工關節，幸好新式膝關節保留手術的幫助下，「保膝不換膝」，藍先生不需更換關節，就能找回健走人生。

根據吳家麟臨床觀察，是否要換人工關節是多數病人最關心的問題之一，許多病人雖然飽受疼痛所苦，但對於換人工關節仍非常猶豫，因此錯失治療時機。目前臨床治療已朝「保膝」方向發展，透過客製化膝關節保留手術及3D列印技術，可保留病人膝關節、改善關節功能。

手術 膝關節 骨折

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