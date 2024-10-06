90歲「嘉慶皇上」走秀 敲人生下半場安打

身穿彩色時裝，搭配螢光眼鏡，伸展台上自信走秀的嘉慶阿公今年90歲，外號「皇上」的他帶著最愛的球棒登台，人生下半場第9局打出安打，他說，人生不能重來，明年還要再時尚一次。

重陽節前夕，衛生福利部社會及家庭署今天在台北市客家文化主題公園舉行特別的時裝秀。藝術家眼球先生團隊打造下，19名長輩化身「明日之星」，有退休老師、有夫妻同台等，穿上以自身人生故事設計而成的專屬服飾與造型，在全場歡呼中自信走台步，90歲嘉慶阿公是今天伸展台最「資深」模特兒。

一臉酷酷的嘉慶阿公和歌仔戲「嘉慶君遊台灣」同名，朋友總愛叫他「皇上」，步伐穩健，完全看不出真實年齡，他笑著分享養生秘訣，就是每週3天打棒球、2天打羽球。他是「不老棒球隊」的成員之一，這次參加時裝秀就是在練球無意間得知，應了同隊成員的邀約一起站上舞台。

「才學幾天，完全不會就隨便走。」完成人生首秀的嘉慶阿公，對伸展台表現有點害羞。不同於其他走秀長輩有親友應援團，家住台中的嘉慶阿公沒有告知任何家人，他正在練習走台步，甚至會成為時裝秀明日之星，活動結束後也不打算向兒孫炫耀，這場走秀是嘉慶阿公的小秘密。

雖然嘉慶阿公看起來很安靜，事實上，他是個冷面笑匠，對於新鮮事，他總是會說放馬過來。被問到如果明年繼續辦時裝秀是否願意再來，嘉慶阿公說，活到他這把年紀就是過一天是一天，更能感受到人生不可能重來一次，「如果明年我還在，我一定會再參加走秀。」

台灣今年8月老年人口數逾441萬人，占總人口數18.87%，預計明年邁入超高齡社會。據衛福部社家署統計，全台社區照顧關懷據點約4916個，距離「一村里一據點」目標完成率約6成。衛福部次長呂建德今天活動前接受媒體聯訪表示，提升據點質與量、結合人工智慧技術是長照3.0願景。

呂建德提到，戰後嬰兒潮將是一群擁有一定知識水平的長輩，他們可能不再滿足於共餐、電話關懷等，過去執行30年的社區據點模式必須與時俱進，引進靈性、情緒課程與退休後教育，才有機會吸引「新世代老人」走進社區據點，甚至創造出世代共融的集體意識。