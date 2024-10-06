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1度雙向阻斷！台2甲線5.25k今午解除管制 明晨路面修復

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台2甲線5.25k（金山區八煙路段）受颱風災害致雙向阻斷，今日清坍作業順利，並於中午12時解除整點放行管制。圖／交通部公路局提供
台2甲線5.25k（金山區八煙路段）受颱風災害致雙向阻斷，今日清坍作業順利，並於中午12時解除整點放行管制。圖／交通部公路局提供

山陀兒颱風4日減弱為熱帶性低氣壓並消散，但因短延時強降雨導致台2甲線5.25k（金山區八煙路段）雙向阻斷，交通部公路局表示，經清坍作業後，今中午12時解除整點放行管制。

公路局北區養護分局指出，台2甲線5.25k（金山區八煙路段）受颱風災害致雙向阻斷，昨（5）日下午4時搶通恢復單線雙向通行，今日清坍作業順利，並於中午12時解除整點放行管制。

北區養護分局表示，考量路面還需進行修復施工作業，明（7日）凌晨2時至7時，機動管制該路段辦理路面修復作業，並於施工後恢復雙向正常通行，呼籲用路人施工期間配合改道，並注意路況以維行車安全。

另外，施工替代道路部分，北區養護分局表示，陽金公路金山往台北方向，請改由台2線三芝銜接縣道101轉101甲線。

交通部 山陀兒颱風 替代道路 金山

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