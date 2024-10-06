1度雙向阻斷！台2甲線5.25k今午解除管制 明晨路面修復

一個人「獨旅」正夯，無須遷就更輕鬆，臉書粉專「一個人去旅行」今年加入會員暴漲到38萬人，版主說，退休人數增加，很多人想嘗試輕鬆自在獨旅體驗，而長者如何規劃才能享躺平出遊，有哪些工具可協助，學問其實不少。聯合報數位版專訪旅遊達人、獨旅者暢談獨旅如何準備，以及為何享受獨旅。

2024-10-06 13:30