低估金山降雨量？氣象署強調：已發過27次警報

山陀兒颱風4日減弱為熱帶性低氣壓並消散，但新北金山、瑞芳都出現超大豪雨，其中金山單日雨量更破500毫米，出現淹水災情，台大天氣災害研究中心質疑氣象署低估降雨量，氣象署預測中心主任陳怡良今強調，短延時強降雨，或是颱風單一雨帶帶來的瞬間強降雨，有尺度小、變化快的特性，全世界提前預報的能力都較有限，但仍發過27次警報。

受到山陀兒外圍環流帶來的東南風，配合東北在北海岸附近產生輻合效應，加上北海岸附近地形抬升交互作用結果影響，金山區3日及4日降雨量達614毫米，3天雨勢更逾800毫米，驚人的降雨量也導致一對夫妻遭洪水沖走不幸身亡。

新北市災害應變中心協同分析氣象的團隊之一「台大天氣研究中心」昨（5日）發布新聞稿指出，金山區4日14時至17時的逐時雨量79.5 mm、90mm、79 mm，加總3小時雨量達250毫米，已超過106年6月2日在三芝區210毫米豪雨的致災性雨量，與先前各單位的預報資料不符、有明顯低估現象，質疑氣象署低估降雨量，但也認為此種突發的劇烈降雨僅能由雷達回波守視，當獲得預警時往往已開始發生大雨。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，4日上午，由東往西繞北海岸地形的氣流還很明顯，雨區偏在海上，偶爾一些對流雲往陸地靠近，雨區並不大。

後來東北方海面出現了一陣對流爆發，紅外線雲圖看得見，真實色彩雲圖中則有微弱低壓環流發展的特徵。午後雲圖可以看到，微弱低壓外圍發展出向岸延伸的雲帶，此時在地形舉升處逐漸發展出強對流。微弱低壓雲團發展時間較長，外圍雲帶和地形舉生發展的強對流，生命期偏短。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，根據過去模式預報表現，找出最佳的可能預報，這部分可以借助AI大數據分析，針對各別模式的過去誤差表現，透過AI誤差修正，AI組合出最佳的可能預報，「預報當下我們不會知道，哪一個模式是最準的預報，只有最佳可能的預報，事件後才能知道哪一個模式是最準的預報，也有可能，根本不存在最準的預報。」

陳怡良表示，山陀兒颱風4日清晨減弱為熱帶性低氣壓、上午再減弱為一般低氣壓，惟受其外圍水氣、東北風及地形影響，4日下午至晚間北海岸雨勢再度增大並伴隨小區域的短延時強降雨。由於此類型的瞬間強降雨，有尺度小、變化快的特性，再加上複雜地形的影響，世界上各氣象單位提前預報的能力皆較有限，大多以即時監測資料輔助發布預警。

陳怡良說，4日隨颱風減弱、警報解除，中央氣象署仍持續提醒北海岸雨勢，並依據雷達回波、雨量等即時監測資料發布相關警示，並透過官網、簡訊、傳真等多元管道即時傳遞資訊。統計4日期間共發布9次豪雨特報，含2次超大豪雨及2次大豪雨、大雷雨即時訊息13次，其中含細胞廣播5次。