上吐下瀉！1病毒最近傳染力超強 醫嘆：一家四口全中鏢

耳鼻喉科醫師李典憲近日表示，最近腸胃炎的病人非常多，連他們一家四口都中獎了，提醒民眾務必勤洗手，維護個人衛生，並且煮熟食材，避免感染發生。

李典憲在臉書指出，最一開始是女兒先吐，接著換太太上吐下瀉，隔一天接兒子下課時，對方表示肚子痛，沒想到回家就吐了，「我心想慘了，凌晨換我吐到不行」。李典憲指出，病毒傳染力強，一下子全家都上吐下瀉，還是要想到是不是感染到諾羅病毒。

李典憲指出，因為身體不舒服，工作時甚至請護理師幫忙打止吐針，才勉強把上午診看完，因為實在無法專心，下午只能關診休息，對已預約的病患感到抱歉。

疾管署表示，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約24～48小時；而細菌性病原檢出腸炎弧菌、沙門氏桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。諾羅病毒的傳染力相當強，一人感染，幾乎全家遭殃，呼籲民眾做好手部衛生，不論飯前和便後、為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後、準備餐點之前都應洗手。