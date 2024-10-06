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遭疑低估北海岸雨量 氣象署：期間發布9次豪雨特報

中央社／ 台北6日電

豪雨重創北海岸，氣象署遭質疑低估降雨。氣象署今天表示，統計4日期間共發布9次豪雨特報，此類型瞬間強降雨有尺度小、變化快的特性，大多以即時監測資料輔助發布預警。

豪雨重創北海岸，新北市金山區一對夫妻遭水沖走身亡。有媒體報導，台大天氣研究中心表示，依氣象署公布的降雨量，有明顯低估現象，此種突發劇烈降雨僅能由雷達回波守視，當獲得預警時往往已開始發生大雨。

中央氣象署今天發布澄清稿表示，統計4日期間共發布9次豪雨特報（含2次超大豪雨及2次大豪雨）、大雷雨即時訊息13次，其中含細胞廣播5次。

氣象署說明，颱風山陀兒4日清晨減弱為熱帶性低氣壓、上午再減弱為一般低氣壓，受其外圍水氣、東北風及地形影響，4日下午至晚間北海岸雨勢再度增大，並伴隨小區域的短延時強降雨。

氣象署表示，由於此類型瞬間強降雨有尺度小、變化快的特性，再加上複雜地形影響，世界上各氣象單位提前預報的能力皆較有限，大多以即時監測資料輔助發布預警。

氣象署強調，4日隨颱風減弱、警報解除，仍持續提醒北海岸雨勢，依據雷達回波、雨量等即時監測資料發布相關警示，並透過官網、簡訊、傳真等多元管道即時傳遞資訊。

強降雨 氣象署 豪雨

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