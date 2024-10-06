垃圾破袋稽查件數增倍 合格率較去年同期略升不足1%

近年由於疫情影響生活型態改變，加上外送、網購等商業模式興起，產生大量一次性用品與包裝廢棄物。因應垃圾量成長的問題，環境部今年7月起要求各地方環保局加強垃圾強制分類宣導及破袋稽查，破袋稽查件達強化執行前208%，破袋稽查合格率從去年同期（2023年7月）90.89%提升至91.18%。環保人士表示，若要減少一般垃圾中出現應回收物，提高回收清除處理費費率、健全資源回收體系等作法都需要環境部來審慎規畫。

立法院社環委員會明天將邀請環境部長彭啓明針對「垃圾裸露堆置及災後垃圾妥善處理對策」進行專題報告，並備質詢。根據該報告指出，環境部統計至今年8月止，各縣市垃圾破袋稽查件數為34萬2578件，1到6月平均每月執行3萬1056件破袋稽查，7到8月加強破袋稽查後，平均每月執行6萬4884件破袋稽查，每月破袋稽查件達強化執行前208%，破袋稽查合格率從去年同期（2023年7月）90.89%提升至91.18%。

另根據環境部統計，自今年7月開始執行加強破袋稽查後，共有6個縣市垃圾量較去年同期(2023年7月)下降，其中又以彰化縣減量率33.47%、南投縣減量率3.92%、台東縣減量率3.24%、桃園市減量率0.57%成效最為顯著。

至於如何看待破袋稽查這項政策，看守台灣協會秘書長謝和霖表示，環境部應該要思考的是，垃圾中為何會有公告應回收物如飲料杯、便當盒等，這些應回收物都要繳交回收清除處理費，但現在出現的問題是該處理費的費率太低，使得即使破袋稽查後，這些回收物仍沒有業者願意收購，久而久之這些應回收物又會變成垃圾走進焚化爐。

謝和霖指出，若要減少應回收物跑到一般垃圾，除了考慮提高回收清除處理費的費率外，民眾丟到垃圾車的可回收物，收回來後要如何能夠回到回收管道，假如資源回收體系健全，民眾其實是很容易配合的，這些都需要環境部好好思考。