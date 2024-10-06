視察東、南部安全防護運作 台鐵：精進防災應變能力

山陀兒颱風造成台鐵北迴線崇德段、南迴線部分路段及平溪支線災情，經搶修後於4日恢復全線營運，台鐵董事長杜微昨日視察南區及東區營運處，了解安全防護運作、搶修復舊等情形，並致贈慰勞紅包，杜微表示，後續復原工作仍須積極辦理，將滾動檢討應變作為，提升安全與服務效能。

台鐵表示，此次山陀兒颱風侵台，新修定的防災應變標準作業程序，以及成立北、中、南、東四個分區營運處，因應過程中發揮應有效能，包含行車計畫、訊息發佈、災情通報、救援搶修、災後列車恢復行駛均順利達成，新設置的「台鐵大家庭聯繫網」群組也縮短公司內幹部同仁訊息傳遞的時間。

安全防護方面，透過詳細規劃，視風雨狀況緩和期間機動開行區間車，便利值班人員上下班，也使搶修待命人員可及早抵達備勤室，少受風雨侵襲，確保安全。

杜微昨視察南區及東區營運處，了解山陀兒颱風侵襲期間地區安全防護運作情形，並與各單位主管研議各項應變程序的精進作為，以確保行車運轉及員工工作安全。

昨天杜微視察行程包含潮州車輛基地防救災準備、南廻線太麻里2處致災點搶通復舊情形、台東工務段路線檢查車，花蓮工務段車站及機務搶修隊，並致贈值班人員慰勞紅包。