五月天演唱會花蓮開唱 觀光署加碼住宿補助最高3500元

0403地震加上凱米颱風衝擊，花蓮觀光慘澹，五月天攜手相信音樂藝人11月1日至3日前往高雄、花蓮舉辦公益演唱會。交通部觀光署長周永暉表示，將藉由演唱會推出3.0振興方案，除了原先的每月1000元自由行住宿補助，於演唱會前3天及後3天，在花蓮當地住2天可再補助2500元，等同最高可獲3500元補助，盼旅客多停留幾天。

為振興花蓮觀光，觀光署9月起到11月底，加碼每人每月可使用1次花蓮自由行住宿補助，每次1000元；旅行業組團前往花蓮，第1團補助2萬元、第2團2.5萬元、第3團3萬元。由於東部鐵公路災情不斷，截至目前預算執行率僅約3分之1。

周永暉表示，公益演唱會預計11月到花蓮開唱，觀光署規畫3.0加碼方案已送至行政院，若於此次公益演唱會前3天或後3天在花蓮住宿2晚，第一晚補助1000元、第二晚補助1500元，另外，演唱會期間若也有住宿，可使用原先的花蓮自由行住宿補助方案，每晚補助1000元，希望旅客能在花蓮多留幾天。

對於此方案未來是否適用其他大型活動，周永暉則說，暫時先以此次公益演唱會執行，後續再滾動式檢討。