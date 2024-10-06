加油站禁用手機「卻能掃電子支付」？他好奇原因 中油給答案

有民眾好奇，為什麼加油站明明禁止使用手機，卻可以利用Apple Pay等載具進行行動支付？對此，中油解釋，會禁止民眾用手機，其實防範的是「打電話」，因為手機在通話過程中，會有微波造成靜電產生，倘若空氣中的油氣濃度過高，產生火花就可能引發爆炸。

日前一名網友在Threads發文詢問，「為什麼加油站明明禁止用手機，卻可以中油Pay、Apple Pay」，引發熱烈討論。有其他網友留言分享自身經驗，「之前Line Pay剛出沒多久，我要使用，被店員阻止，還問我『你不知道加油站不能使用手機嗎？』」、「其實如果你認真看，他是寫不能打電話」、「禁止用手機一直以來都是禁撥打電話吧，掃條碼沒禁止過啊」、「我之前加油還打電話問我爸要加95還92⋯」。

另外，有人提出疑問，「不能用手機，站體裡卻有電腦」，釣出內行人回答「那都有做絕緣處理啦，加油站比你還怕爆炸」；也有網友透露，「現在基本上打電話加油站也沒怎麼在管了，但是抽菸就有在管，有的人以為走到加油站黃狀格那邊算是戶外可以抽菸，結果他不知道的是他腳下就是油槽區，旁邊通常還有油罐車的卸油區，還有油氣回收和排放閥，那邊才危險。整個加油站地下都是油管，所以進到加油站千萬不能抽菸」。

事實上，中油過去曾在臉書粉專說明，在加油站使用手機，引發危險的機率並不高，之所以會貼出「禁用手機」的警語告示，⁣其實防範的是「打電話」。因為手機通話時會有微波造成靜電產生，空氣中若油氣濃度高，產生火花就有可能引發爆炸，即便發生的機率很低，也呼籲民眾不要冒險才是。⁣

同時，中油提醒，基於加油站部分區域仍屬於油氣危險區，因此除了要避免打電話之外，在加油站內也盡可能不使用手機⁣，就算要使用行動支付，也以收費亭區域為付款範圍，以策安全。

⁣ ※ 提醒您：抽菸，有礙健康