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山陀兒卑南瑞芳降雨熱區中部降雨少 粉專曝護國神山作用

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
山陀兒颱風期間總累積雨量前20大排名。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
山陀兒颱風期間總累積雨量前20大排名。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

山陀兒颱風在全台釀成8500多起災情，導致4死1失蹤、700餘傷。最初災情集中高雄、屏東，後期也在基隆新北釀災。山陀兒創下多項紀錄，由於它移動速度緩慢，發布警報後歷經4天4小時才從高雄登陸，也是登陸前警報時間最久的颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風慢慢走，影響期間總共下了多少雨呢？而各區雨大及雨少原因各不同，有的跟護國神山也有關。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從9月29日開始到10月4日，降雨累積第一名是台東縣卑南鄉利嘉林道1715毫米，台東、花蓮及屏東山區雨勢特別猛烈的主因，是颱風外圍環流不斷移入東南部陸地，又受到中央山脈阻擋而卡住，當颱風停滯在台灣南方、西南方時，強烈雨帶就會一直移入，一直卡住，猛烈雨勢就會持續不斷，直到颱風逐漸移動，風場開始轉變之後才逐漸緩和下來。

󠀠第二個降雨熱區則是在基隆北海岸及新北東側，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，新北瑞芳降雨高達1102毫米，主要原因是當颱風位於台灣西南方時，颱風的暖濕氣流與東北(季)風在台灣東北方海域交會輻合，產生大量的強烈雨帶，同時延伸到東北角，加上地形抬升作用，當颱風慢慢走、停滯不前的時候，這種劇烈降雨的條件就會維持很長一段時間。颱風登陸消散之後仍有殘留水氣，東北風吹拂及地形抬升作用仍在，迎風面劇烈雨勢持續，直到昨天轉為偏東風後才明顯緩和、停止。

󠀠第三個降雨熱區則是高屏地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高雄仁武雨量達570毫米，主要原因就是颱風核心環流撞進去時所造成，當颱風進入陸地後大幅減弱，風雨情形快速緩和。至於中部地區因為有中央山脈的一刀切，阻擋了雨帶，降雨相當稀少。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣的地形錯綜複雜，颱風的位置、走向、當下的大氣環境條件，只要差一點點，就會讓各地的降雨分布、規模有著截然不同的結果，山陀兒當然也不例外。

基隆 屏東 山陀兒颱風 強降雨 新北

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