又有熱帶擾帶發展！吳德榮曝影響：明晚首波東北季風到、北台轉濕涼

要變天了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明(7)日白天雲量略增，明晚起首波東北季風南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降。周二、周三受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，有局部較大雨勢，應注意；北台明顯轉濕涼(最高溫不及28度)，中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，國慶(10)日東北季風轉乾，僅北海岸、東北部偶有零星飄雨的機率，其他各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨的機率。周五、六(11、12日)東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨；氣溫略回升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。

吳德榮也指出，周二模擬圖顯示，關島北方海面有熱帶擾動，其未來動向、朝東北遠離，對台無影響。

此外，吳德榮說，美國海洋大氣總署(NOAA)10月3日海溫監測圖顯示，山陀兒行進的軌跡有較低的海溫；其形成機制為颱風環流攪動海水，表層暖海水被低層冷海水混合、以致海表面溫度(SST)降低，不要誤會，並非被颱風直接吸走。