丞舞年度製作「拆/裂」 從科學新聞延伸現代情感寓言

B.DANCE丞舞製作團隊年度製作《拆/裂》昨天、今天在台北城市舞台演出，該舞集結蔡博丞與張堅志兩位編舞家作品，透過當代舞蹈演繹人性及人際關係的多元面向，有如現代情感寓言。

其中B.DANCE 藝術總監蔡博丞的「裂」，靈感來自一則科學新聞，用環保議題巧妙轉借喻人與人之間的關係。該新聞指出，氣候暖化將從冰川凍土中溶出古老病毒，導致冰封萬年的病菌再度具有傳染性，恐造成下一波全球疫情；蔡博丞將此引申為現代情感寓言，表現當人們關係出現裂痕，會像冰川逐漸融解，怨懟迸現、不滿不再壓抑、控訴不再隱忍，曾經共有的美好逝水難回。

張堅志編創的「拆」，則將體育賽事和競技活動中的對決場面轉化為人生擂台，呈現個人面對各式各樣抉擇與對手，如何在瞬息萬變的情勢下出奇制勝，取決於判斷與行動。如此充滿張力的對峙時刻，張堅志以其擅長的東方風格融合西方當代舞蹈，透過舞者不斷解構重組的步伐與姿態，將剎那無限延伸。

本次演出更集結多位不同領域的藝術家共同展現多方才華，設計師李嘉泉量身打造的服裝，兼顧時尚美學且環保永續，完美加乘舞蹈視覺張力；攝影師何肇昇的同名攝影作另外在前台大廳舉辦攝影展。

丞舞製作團隊成立十年來屢獲國際知名舞蹈獎項，國際邀演不斷，是台灣目前最具國際代表性的舞蹈團隊之一。團隊接下來將進行2024 冬季歐洲巡演，前往西班牙、法國、德國、比利時、盧森堡，演出備受歡迎的舞作《愛麗絲》和《Before We Say Goodbye》。