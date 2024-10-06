新北金山、瑞芳暴雨致災 氣象署遭質疑

山陀兒颱風前天減弱為熱帶性低氣壓並消散，中央氣象署原預估雨勢會逐漸趨緩，但新北金山、瑞芳都出現超大豪雨，其中金山單日雨量更破五百毫米，出現淹水災情。氣象署氣象預測中心主任陳怡良表示，短延時強降雨，或是颱風單一雨帶帶來的瞬間強降雨，有尺度小、變化快的特性，全世界提前預報的能力都較有限。

氣象署昨預估，隨著颱風減弱，北海岸降雨將逐漸趨緩，但前天金山、瑞芳都出現超大豪雨，基隆市昨也降下劇烈豪雨，三地都出現災情，也讓外界質疑氣象署預測失準。

氣象署預報員林定宜說，金山區三和前天降雨達六一四毫米，三天雨勢更逾八百毫米；瑞芳二日至四日降雨也有八九九毫米，主要原因是外圍環流帶來的東南風，配合東北風在北海岸附近產生輻合效應，再加上北海岸附近地形抬升交互作用結果影響。

陳怡良表示，一般颱風主環流碰到地形產生的降雨，若路徑不變，有機會好幾個小時前就預測，但一個雨帶形成的局部降雨或午後雷陣雨多要到發生前才能知道，所以氣象署會一直更新資訊，為防災多爭取一點時間，這幾天針對北海岸已發布多起災防告警。

林定宜指出，明天首波東北季風報到，預計持續到周六，氣溫將逐日趨降，北部低溫下探廿一度。明後天迎風面北部、東半部會再迎來局部短暫陣雨，且有局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。