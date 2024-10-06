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游景雲：堤防加高不一定是防洪最佳解方

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀游明煌／新北報導
台大退休教授、前內政部長李鴻源說，極端天氣是常態，不能再用過去思維防洪。本報資料照片
台大退休教授、前內政部長李鴻源說，極端天氣是常態，不能再用過去思維防洪。本報資料照片

新北水利局官員指出，前天豪大雨讓人聯想到二○一七年北海岸豪大雨重創金山地區，當時沖毀防洪高程不足的磺溪橋，但前天雨勢更大。內政部前部長李鴻源說，當極端天氣成為常態，雨水超過排水設備負荷的天花板會愈來愈常見，打造不怕淹的城市，是城市治理的重要課題，別再迷信花大錢就能防災。

台大土木系教授游景雲也說，堤防加高不一定是最好解方，畢竟極端天氣下，考驗愈來愈嚴峻，也可能遇到十二小時下八百毫米。非工程手段措施可以再強化，包含應變撤離、居民防災意識、封橋封路速度等，針對環境特性對症下藥。

新北水利局指出，目前新北市區域排水標準是廿五年不溢堤，市管河川防洪標準是五十年不溢堤，前天陽明山、大屯山也降下可觀雨量，雨流往平地，接著中午過後金山等地持續降雨，等於「上下夾擊」，讓員潭溪、清水溪溢堤。

水利局官員直言，在愈來愈嚴峻的極端天氣下，堤防護岸蓋再高都無法保證能百分百防洪，鄉間許多房子位在溪流旁，要有一些避難思維。

李鴻源說，這次金山一帶馬路變水路，有一部分雨水是從陽明山而來，可檢視雨水從山上宣洩到平地過程，能否有空間滯洪。

李鴻源說，台灣防洪不是工程問題，而是制度問題，相關法令橫跨國土署、水利署，法令之間常矛盾，加上政治干預太嚴重，牽制法令、專業的進步。

「談防洪應該借鏡荷蘭！」李鴻源說，荷蘭有四分之一國土低於海平面，有一系列防洪工程，包括水壩、水門、船閘、堤防與防洪閘門等，防止海岸被侵略。

山陀兒颱風 李鴻源 水利署

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