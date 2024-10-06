台灣人壽祖孫3代健走 北市動物園登場

中信金控子公司台灣人壽昨天於台北市立動物園舉辦「祖孫三代 龍來健走」，公益大使林美秀、台灣阿龍、中國信託體育選手與兩千多名民眾健康齊走，更創金融保險業先例，支持動物園「穿山甲認養計畫」。

台灣人壽「祖孫三代」健走舉辦邁入第十三年，鼓勵跨世代民眾全齡健康促進，更希望每年健走成為家庭團聚日。台北市副市長張溫德肯定台灣人壽促成大手牽小手、「祖孫三代」來動物園健走，展現台北市運動之都特色，而認養穿山甲更讓動物復育成果發光發熱。

台灣人壽董事長許舒博表示，中國信託長期關注自然與生物多樣性危機，台灣人壽響應母公司理念，力挺瀕危物種穿山甲認養計畫，為穿山甲永續保險，也希望透過祖孫三代健走，延續「Ｗｅ Ａｒｅ Ｆａｍｉｌｙ」精神。

每年健走中國信託體育公益大使都一馬當先，中信兄弟棒球隊球星鄭浩均與徐基麟、台中台壽霸龍成棒隊球員陽耀勳與曾陶鎔、中信飛牡蠣電競戰隊選手胡碩傑與趙盈舜，以及中信兄弟啦啦隊熱力應援，跟著專業教練一起做暖身操，活力十足。

今年適逢龍年，台灣人壽與動物園特別安排「尋龍記」，邀請民眾一邊健走、一邊尋找與「龍」有關的植物，並設置八大關卡，以「健康、保育、反詐、拒毒」為四大主題，透過闖關互動分享金融教育和生態保育，走完全程還能抽獎。

從二○一二年迄今，「祖孫三代」健走陪伴新舊鐵粉一一○○萬人次，足跡遍及全台，累計走出近四十三萬公里，相當繞台灣約三九○圈，累積健康更累積了難忘記憶，未來台灣人壽將陪伴跨代民眾持續挺健康。