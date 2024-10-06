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呼吸器費用 連5年上升

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部統計，國內癌症患者死前1年接受安寧療護比率下降，而使用呼吸器超過21天「呼吸器依賴患者」卻上升。圖／聯合報系資料照片
衛福部統計，國內癌症患者死前1年接受安寧療護比率下降，而使用呼吸器超過21天「呼吸器依賴患者」卻上升。圖／聯合報系資料照片

據衛福部統計，使用呼吸器超過廿一天「呼吸器依賴患者」，一○八年至一一二年利用醫療資源的比率上升，住院費用五年成長近卅八億。專家分析，該醫療費用增加，與高齡化、安寧緩和的使用意願有關，非單一因素導致。

一○八年使用廿一天以上呼吸器依賴患者為二萬五○九一人，到了一一二年為二萬五七五五人；醫療費用卻是從一○八年的二六八億元，到一一二年已上升至三○五點九億元，成長近卅八億。

台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師常祐康表示，高齡化是呼吸器依賴病人醫療利用率提升的一大原因，高齡長者有時因小狀況須開刀、插管，治療後需要更多時間訓練，才能脫離呼吸器，使呼吸器依賴病人醫療利用率提升。另一項原因則是家屬或醫師不願放手，增加患者依賴呼吸器的比率。

台灣胸腔重症暨加護醫學會秘書長周昆達表示，呼吸器使用健保申報量在一百年達到高峰，後續的十年間申報點值呈下降趨勢，從四一四萬點下降至三○八萬點，降幅約三成，到了一一二年小幅回彈至三一七萬點。

周昆達表示，呼吸器支付標準近十年幾乎無調整，點值下降，顯示使用呼吸器的患者人數減少，此變化反而與安寧療護的推動有關。

衛福部健保署長石崇良表示，時間如果往前拉到一百年，呼吸器依賴照顧的人數為三萬人，與去年的二點五萬人相比反而下降，至於呼吸器醫療費用的提升，與健保於一一○年調升呼吸照護中心、呼吸照護病房點值有關。

健保署 患者 醫師

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