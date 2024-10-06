善終難 癌末安寧療護率連2年下降

病主法上路邁向第六年，簽署率仍低於百分之一，而安寧緩和資源被詬病不足，據衛福部統計，癌症患者死前一年接受安寧療護比率，連兩年下降，國內安寧病床占床率僅六成，部分區域一床難求，部分區域卻是空蕩蕩，讓國人善終路艱難。

病主法簽署率 不到1％

為求善終，台灣推動亞洲首部病主法上路將滿六年，至今全台僅六點八萬人簽署預立醫療決定，占台灣成年人口不到百分之一，而安寧病房量能有限，都會區與偏鄉使用率不均，近五年國內安寧病床占床率，平均落在五至六成間。

台灣安寧緩和醫學會理事長程邵儀說，該數據是「分布不均」導致，台大、北榮安寧病床一位難求，偏鄉病床卻乏人問津，甚至因此關閉，根源在部分民眾對緩和醫療觀念不深，當已可使用安寧緩和醫療階段，卻遲疑、觀望。

台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師常祐康說，不少醫院的安寧病房都得排隊，等待病床的病人，遠比成功獲得床位的病人多，不少癌末的患者，只能選在原科別病床，採安寧共照方式面對人生最後一哩路。

另外，據衛福部統計，癌症病人死前接受安寧療護的比率，一○九至一一一年逐年下降，從百分之六十四點一降至百分之六十一點三。

常祐康說，安寧療護比率下降，也與癌症新藥發展，增加醫師與家屬有了「再試一下」的機會，反而延誤進入安寧時間，他認為，當治療走到極限，病人、家屬與醫師應將「延長生命」的目標，改為「改善生命品質」，協助進入安寧緩和。

安寧觀念 抗癌初期就應介入

安寧照顧基金會執行長林怡吟說，安寧醫療在抗癌初期就應介入，但實際執行的比率低，癌症病人若非急性期，多會待在家中或長照機構，機構經營者在長者善終上多做努力無法獲得報酬，在安寧緩和療護著力較少，有問題就把人送至醫院，讓安寧緩和醫療進入長照機構將是重點。

衛福部次長林靜儀表示，受疫情影響，醫療量能受限，連帶影響近年安寧緩和收案情況，新藥發展、民眾爭取治療機會也是原因之一，衛福部明年仍編列預算，提升國人對安寧緩和的認知。