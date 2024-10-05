觀光署成立周年 持續推廣國內外旅客旅遊台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署成立滿週年。（觀光署提供）
交通部觀光署成立滿週年。（觀光署提供）

交通部觀光署改制升署今(2024)年成立滿周年，並逢交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處成立40周年，且連續八年獲選全球百大綠色目的地，為推廣在地特色觀光、拓展國內外旅客旅遊台灣，今(15)日於福容飯店福隆店舉辦「觀光之夜in福隆」活動。

交通部觀光署長周永暉表示，台灣依山傍海提供旅客豐富的親山、親海旅遊體驗，透過環島的方式還能夠深度體驗在地文化，而在各地不同季節獨具特色的活動，更讓四季盡覽台灣不同特色魅力，值得細細慢遊體驗，並一遊再遊；今年交通部觀光署也啟動台灣觀光3.0品牌「TAIWAN–Waves of Wonder」(台灣魅力‧驚喜無限)，未來期更積極透過多元布局拓展國內外旅遊，讓更多國際旅客感受臺灣美景、美食等無限魅力，2024、2025年為台灣環島旅遊年歡迎大家相約一起旅遊台灣。

觀光署表示，東北角及宜蘭海岸國家風景區連續8年獲得全球百大綠色目的地，福隆地區擁有福隆黃金沙灘美景，並規劃有完善舊草嶺環狀線自行車道，113年並由綠色目的地基金會稽核通過「綠色目的地認證—金質獎（Green Destinations Gold Award）」，每年福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季及貢寮海洋音樂祭為地方年度盛會，本次「觀光之夜in福隆」活動，以展現台灣夜間觀光魅力為概念，結合台灣、福隆的音樂節慶氛圍，並搭配電影欣賞，本次電影挑選以台灣取景並展現台灣美食、辦桌文化及囍慶氛圍的《總鋪師》，讓民眾感受台灣道地自然風景、人文風情，及回味辦桌美食，留下開心美好及深刻的回憶，並期歡迎國內外旅客旅遊台灣，親身體驗親山、親海、樂環島的旅遊樂趣。

福隆 觀光

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