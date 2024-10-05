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捐款賑災 緬甸紅十字會：台灣友善會被長久記得

中央社／ 仰光5日電
駐緬甸台北經濟文化辦事處大使銜代表周中興（左）5日在中華民國113年國慶酒會中，代表外交部捐贈10萬美元賑災，由緬甸紅十字會代表接受。圖／中央社
駐緬甸台北經濟文化辦事處大使銜代表周中興（左）5日在中華民國113年國慶酒會中，代表外交部捐贈10萬美元賑災，由緬甸紅十字會代表接受。圖／中央社

慶祝雙十國慶，駐緬甸代表處今天舉辦國慶酒會，代表周中興並代表政府捐贈10萬美元賑災。緬甸紅十字會受贈表示，如此慷慨的捐贈非常令人激動，台灣的友善與幫助會被長久記得。

颱風摩羯（Yagi）侵襲越南、泰國及緬甸，造成水災及引發土石流災情，導致當地民眾嚴重傷亡及財產損失。外交部日前表示，台灣將捐助越南、泰國及緬甸各10萬美元賑災，盼盡速災後重建。

駐緬甸台北經濟文化辦事處大使銜代表周中興今天在國慶酒會上代表外交部，將10萬美元（約新台幣320萬元）捐贈給緬甸紅十字會，並致詞表示台灣堅持民主自由的價值與濟弱扶傾的精神，願與緬甸人民分享共同價值觀念，為增進緬甸與台灣兩國關係共同努力。

周中興說，中華民國自建國以來持續追求自由民主均富的價值，也從未忘記濟弱扶傾的國際責任。今年1月份，台灣舉行了總統及國會大選，順利選出賴清德為第16任總統，選舉過程公平公正公開且和平，創造亞洲民主制度的典範，也確認了中華民國民主的價值。

周中興說，中華民國對於國際合作不遺餘力，本於互惠互利精神，在經濟、農業、公共衛生、醫療服務及教育等方面，提供不同領域合作。過去2年來，台灣公私立醫療機構與緬甸合作密切，包括人員培訓、器材捐贈、技術移轉及發展經驗分享等，期待幫助緬甸提升醫療水準、增進全體緬甸人民的健康環境跟條件。

緬甸遭到數十年來最嚴重水患，人民的財產跟財務受到嚴重損害。周中興表示，這正是國際社會發揮人溺己溺精神的時刻，政府已透過不同方式提供捐款與救援物資，也將繼續秉持人道關懷精神共同協助災後重建，繼續支持緬甸邁向和平及復興之路。

緬甸紅十字會會長Myo Nyunt代表受贈並表示，這筆資金不僅將助於重建，也將駐緬甸打造更完整、長久的基礎建設，以面對未來可能再度發生的大型災難。因此，自己非常為緬甸人民感到高興，對於如此慷慨的捐贈，情緒非常激動，認為台灣的友善與幫助，會被長長久久地記得。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國慶 紅十字會 緬甸

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