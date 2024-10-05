千萬國際客目標不變 觀光署長喊話今年國旅要達2億人次

交通部觀光署訂定今年達1千萬人次國際旅客目標，觀光署長周永暉今表示，今年截至9月國際旅客接近600萬人次，要達千萬目標的挑戰很高，希望國旅的部分可以多一點，明年國際旅客目標則同樣為1千萬人次。另外，觀光署也希望爭取今年到2028年，每年增加2、3億元的國際宣傳預算，總計增加10億元。

周永暉指出，聯合國世界旅遊組織預估，觀光2025年恢復疫情前是常態，其中約20%國家可在2024年達成，80%國家則是在明年才能完全恢復。台灣當前缺航班及郵輪，加上面臨地震、颱風等現實問題，確實是挑戰，但還是希望1千萬目標不要更動，明年國際旅客目標則同樣為1千萬人次。

他進一步表示，受0403花蓮地震影響，今年4至6月就有54萬人次國際旅客取消前往花蓮，若今年沒有1千萬旅客，國旅就要多一點，而今年國旅雖然有比較好，但也沒有預期中好，因為匯率差及3年的疫情，民眾還是出國居多，今年目標國旅達2億人次，超越疫情前1億9千萬人次。

周永暉指出，以整體經濟來看，國旅和國際旅客都很重要，今年目標觀光產值達8000億元，其中，國旅4800億元、國際客3200億元。現在除了中央招攬旅客，也有與22縣市的群組，希望縣市政府也能推亮點，肩負引客及留客的責任。

對於觀光逆差愈來愈嚴重，他表示，目前還有幾個市場可以努力，包括東南亞及歐美，大家都預判疫情後歐美恢復比亞太地區快，但影響歐美旅客的因素蠻複雜，觀光署今年4月及10月已分別在巴黎及溫哥華成立駐外辦事處，其中，美國西部目前約有6萬多人次旅客來台，考量歐美來台旺季多在12月，今年希望回到疫情前的12萬人次。

周永暉也說，泰國入境旅客一直都大於出境，因為該國國際宣傳預算是台灣的7倍，觀光署希望爭取今年到2028年，每年增加2、3億元國際宣傳預算，總計增加10億元。此外，疫情後部落及生態旅遊是強項，明年包括桃園燈會、世界露營大會等都可作為吸客亮點。