海滋味、台灣可可、坪林好茶 小店永豐市集聚焦在地

由永豐金控支持、永豐基金會主辦的第二屆「小店永豐故事展」，正於華山1914文化園區中7A館熱烈開展，今日更有首次登場的「點亮店力！小店永豐市集」於10月5（六）、6（日）兩日帶來風格小店出攤，其中來自屏東的「可可雅米巧克力工坊」、新北坪林的「坪林茶青」，以及台東的「成功海銀行」都聚焦於「在地」主題，以台灣巧克力、美味茶飲和特製東海岸食材，讓人以食飲滋味、感受在地風土。

第二屆小店永豐故事展10間店家之一的「可可雅米巧克力工坊」，透過深耕可可的永續農法與發酵技術，除了是以屏東為本的巧克力農夫品牌，更嘗試為屏東與優質可可產區劃上等號。颱風過後親自北上，除了在隔壁的故事展擁有深入故事介紹，並在市集帶來多元巧克力產品。「可可雅米巧克力工坊」現場陳列展售了原味黑巧克力、風味黑巧克力、台灣可可堅果等產品，並有黑糖薑、鐵觀音、馬告、德文咖啡、肉桂沙沙糖、台灣紅玉等多種風味。巧克力濃度自65%至100%不等，高濃度的90%、100%更是明星商品，今日快速完售，此外台灣可可茶（12入）亦是特別推薦。

「坪林茶青」則同樣是本次小店永豐故事展的10間入選店家，以百年茶鄉坪林為基地，重新探索臺茶的多重面向，並透過新思維改變林茶產業型態，推動茶鄉前行。現場「坪林茶青」帶來文山包種茶、包種窨花茶等飲品，皆有冷熱可選、可單瓶帶著走，另有獨享茶包共有「文山包種茶」、「包種X威士忌」、「包種X高粱」等三種口味，每袋皆為銅板價50元，並推薦「包種。新茶潮」禮盒組，內含綜合風味茶包12包與一本茶浪潮雜誌。

位於東台灣的「成功海銀行」，則是以設計策展、故事性，並結合成功鎮在地人文及職人精神。為遊客帶來不僅是一碗特殊的海洋風格美味，更有在地體驗與文創商品，也帶人看見台東在山林、原民之外的更多可能。逛累了？不妨來一杯鹹檸野草沙士或月桃紅茶，想要有飽足感？使用魚乾滷肉、長濱有機米、醃南瓜與醃洛神的「魚乾滷肉飯」則是「成功海銀行」今日人氣王，此外明日再推薦「海女潮間帶醃漬」，內含九孔、笠螺與月光螺，一口滿滿獨特鮮活海滋味，每日限量20份、售完為止。