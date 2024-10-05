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下周一首波東北季風報到 北部、東半部再迎雨勢又降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一首波東北季風報到，已進入秋季天氣型態，迎風面北部、東半部將再迎來雨勢。本報資料照
下周一首波東北季風報到，已進入秋季天氣型態，迎風面北部、東半部將再迎來雨勢。本報資料照

中央氣象署指出，明天東半部、馬祖地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部以北近山區有較大雨勢機率，但各地天氣相對穩定。下周一首波東北季風報到，已進入秋季天氣型態，迎風面北部、東半部將再迎來雨勢，高溫有機會降到26度、低溫21度。

氣象署預報員林定宜表示，明天環境偏東北風，東半部、馬祖地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，南部地區及中部以北近山區有較大雨勢機率，大台北地區也有零星雨，天氣相對穩定。溫度方面，各地舒適溫暖，低溫約24、25度，高溫30至32度。

林定宜指出，下周一首波東北季風報到增強，預計持續到周六，代表已進入秋季天氣型態。下周一、周二迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，且有局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。下周三至周六桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，下周逐日緩降，北部、東半部高溫自30度降到26度，中南部、東南部約29至32度；低溫北部、東半部及外島後期降到21至22度。另外，下周一起東北季風增強，台灣海峽有6到7級風、9級陣風。

東北季風

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