山陀兒颱風釀災…搶修慰勞金變禮券 台鐵產工批高層毫無誠意
日前山陀兒颱風造成台鐵北迴線崇德段、南迴線部分路段及平溪支線災情。台鐵董事長杜微今前往慰勞搶修員工，但台鐵產業工會批評，繼中秋出勤獎金，連這次慰勞金也是以禮券發放，毫無誠意，交通部有責介入，交通部長陳世凱也有責任要求其改善。
台鐵產工表示，今台鐵董事長杜微特地休假加班，南下前往屏東及花東地區，慰勞山陀兒颱風期間搶修員工，卻是再次用禮券來打發員工，凸顯台鐵高層毫無誠意，面子裡子都要的又一案例。
台鐵產工說，第一線員工頂著風災風險出勤搶修，過去發現金現在卻發禮券，反觀杜微自己加薪領新台幣，還可以大言不慚的說不是為自己加薪，董事長此行不只達不到慰勞目的，更因此行讓放假員工需要加班、讓輪班員工領禮券覺得心寒，也讓台鐵離安全改革目標更遠。
台鐵產工也憂心，今年中秋出勤獎金以及這次搶修慰勞金都以禮券方式發放，是否未來所有發放的獎金、津貼，都會縮水改以禮券方式發放？
台鐵產工表示，在高層繼續做肥貓、待遇持續縮水、低薪待遇及職場暴力未改善下，只會減少台鐵員工留下來的意願，更讓台鐵成為一個毫無吸引力的工作。公司化後，杜微多次的肥貓行徑是警訊，已成為安全改革的阻礙，作為主管機關與唯一股東的交通部有責介入，交通部長陳世凱有責任要求其改善。
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