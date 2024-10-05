獸醫睪丸悶痛！妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

很多男性會躲在廁所享受「Me Time」，近期就有位獸醫因左側睪丸常常悶痛不舒服，到泌尿科診所就診，發現是「精索靜脈曲張」，也就是睪丸血管回流不順造成，後天久站久坐可能更嚴重，太太恍然大悟說「每次你蹲馬桶都半小時起跳，甚至超過1小時，難怪會這樣」，泌尿科醫師表示，這是原因之一，也可能是平常上班看診坐太久，並告訴患者，蹲馬桶的確不建議超過5分鐘。

開業泌尿科醫師呂謹亨，常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享診間小故事，近期就碰到一對30歲左右的夫妻，太太表示，身為獸醫的先生，最近常覺得左側睪丸常常悶痛不舒服，超音波檢查發現是「精索靜脈曲張」。

這其實就是睪丸的血管回流不順造成，加上後天久站久坐可能更嚴重，呂謹亨表示，如痔瘡或是小腿下肢的靜脈曲張，也是類似原因，可先透過藥物治療，效果不好再考慮手術治療，病人太太對著先生說，「每次你蹲馬桶都半小時起跳，甚至超過1小時，難怪會這樣」，並詢問醫師蹲馬桶蹲太久是否也會這樣？

呂謹亨說，這是原因之一，也可能是平常上班看診坐太久，不料太太連忙瞪著先生說，「不不不，醫師你就是要跟他說，這是蹲馬桶蹲太久的關係，不然每次念他都不改！上次大便流血發現有痔瘡的時候，醫師就有建議他蹲馬桶不能蹲太久，你要跟他說，以後不准超過5分鐘！」還說下次先生進廁所前，手機都要沒收。

醫學上不建議蹲廁所蹲超過5分鐘，如果覺得沒有辦法「一次到位」，可以先起身活動，通常腸胃蠕動10幾分鐘後，下一波糞便才會再度排出；上完還坐在馬桶上不起來，可能對身體造成以下危害：