快訊

基隆消防員颱風天買便當被拍照公審 仁愛分隊回應了

獸醫睪丸悶痛…妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

台塑麥寮海淡廠再申請展延啟用 環團連署反對

中央社／ 台北5日電

台塑企業興建麥寮海淡廠，原訂2021年啟用，近日又以哈戰爭等因素申請第3次展延至2026年，環團近日召開連署，籲環境部不應同意展延，也要求台塑把濁水溪還給農民與生態。

台塑六輕每日使用濁水溪集集攔河堰30萬噸水，在冬季枯水期屢屢發生與農民搶水爭議，環境部（當時為環保署）環評大會在2008年審查六輕四期第3次環差案時，要求台塑六輕在枯水期自籌水源，台塑也提出興建麥寮海水淡化廠，經過環評審查必須在3年內完成興建營運。

不過，台塑麥寮海水淡化廠至今仍未啟用，環保團體近日與彰化雲林民眾發起「守護濁水溪緊急連署」，反對台塑集團再次展延麥寮海淡廠啟用。

環境權保障基金會研究員許博任告訴中央社記者，台塑麥寮海淡廠原訂應於2021年啟用，以減少六輕調度農業用水，麥寮海淡建築物主體工程早就於2021年興建完成，台塑卻以疫情及疫情後海運塞港等理由兩度申請展延，原本展延至今年10月底應竣工營運，但近日又以以哈戰爭及與廠商合約問題，希望申請展延至2026年中。

許博任說，多個環團已經加入連署呼籲，環境部不得再同意麥寮海水淡化廠興建期展延案，台塑集團如果無法準時竣工營運，環境部應依法開罰，也要求台塑集團準時啟用麥寮海水淡化廠，海淡廠年產水率必須達80%以上，平均每日減少使用濁水溪原水至少8萬噸。

另外，連署也訴求，經濟部與農業部應依照麥寮海淡廠至少80%的產水率，核減集集攔河堰供應六輕的水權，豐水期工業水權每天減供六輕至少8萬噸，枯水期農業用水每天減少調度六輕至少8萬噸；集集攔河堰減供六輕的用水量，應優先回歸濁水溪生態用水及農業用水使用。

許博任說，台塑麥寮海淡廠是因為六輕四期環評而生，海淡廠已經較原訂2021年啟用的時程晚了3年，想拖延自產10萬噸用水之心昭然若揭，下週也將召開記者會，要求環境部不得再度同意麥寮海淡廠展延啟用。

環境部環境保護司司長徐淑芷則說，目前已經收到台塑提出的申請，近日已發文給環境部環管署，由實際監督的環管署前往了解狀況、看展延理由是否合理等再做出決定。

六輕 環境部 麥寮

延伸閱讀

台塑新智能彰濱電芯廠完工 補齊國產電池鏈重要拼圖

台塑、中鋼 認購發燒

雲林特色文蛤節邁向10年 台塑企業助漁民科學化養殖

傳「高階人員在陸被邊控」無法返國 台塑出面曝員工狀況

相關新聞

獸醫睪丸悶痛！妻爆他「做1事」半小時起跳 泌尿科醫認同：原因之一

很多男性會躲在廁所享受「Me Time」，近期就有位獸醫因左側睪丸常常悶痛不舒服，到泌尿科診所就診，發現是「精索靜脈曲張...

台兒童便秘普及率32%「高於全球」3人就有1人便秘

國立台灣師範大學營養科學學士暨碩士學位學程助理教授阮氏金銀研究亞洲兒童便秘的普及率，首度歸納出亞洲孩童便秘普及率為12%...

怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

山陀兒颱風前天登陸高雄小港，狂風暴雨致災，即使昨天減弱為熱帶性低氣壓，殘餘水氣造成北海岸強降雨、多處積淹水，更傳出2人送...

山陀兒侵台前留下「痕跡」 鄭明典曝1圖：讓海水降溫

山陀兒颱風侵台前迅速增強為強烈颱風，之後「原地打陀螺」多時減弱為中颱，前天中午登陸高雄小港，昨晨減弱為熱帶性低氣壓，隨即...

北市登革熱個案 疾管署：病毒序列和中和新店一致

登革熱疫情燒雙北，統計至本月3日，新北累計60例本土登革熱病例，台北市則有1例，為文山區70多歲男子，衛福部今公布北市個...

連署要求健保別放棄罕病患者 病團曝：病友群情激憤

近期健保總額協商破裂，醫界要求健保不再給付罕見疾病用藥。罕病基金會創辦人陳莉茵表示，將寫信向衛福部長邱泰源陳情，現已完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。