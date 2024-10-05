台塑麥寮海淡廠再申請展延啟用 環團連署反對

台塑企業興建麥寮海淡廠，原訂2021年啟用，近日又以哈戰爭等因素申請第3次展延至2026年，環團近日召開連署，籲環境部不應同意展延，也要求台塑把濁水溪還給農民與生態。

台塑六輕每日使用濁水溪集集攔河堰30萬噸水，在冬季枯水期屢屢發生與農民搶水爭議，環境部（當時為環保署）環評大會在2008年審查六輕四期第3次環差案時，要求台塑六輕在枯水期自籌水源，台塑也提出興建麥寮海水淡化廠，經過環評審查必須在3年內完成興建營運。

不過，台塑麥寮海水淡化廠至今仍未啟用，環保團體近日與彰化雲林民眾發起「守護濁水溪緊急連署」，反對台塑集團再次展延麥寮海淡廠啟用。

環境權保障基金會研究員許博任告訴中央社記者，台塑麥寮海淡廠原訂應於2021年啟用，以減少六輕調度農業用水，麥寮海淡建築物主體工程早就於2021年興建完成，台塑卻以疫情及疫情後海運塞港等理由兩度申請展延，原本展延至今年10月底應竣工營運，但近日又以以哈戰爭及與廠商合約問題，希望申請展延至2026年中。

許博任說，多個環團已經加入連署呼籲，環境部不得再同意麥寮海水淡化廠興建期展延案，台塑集團如果無法準時竣工營運，環境部應依法開罰，也要求台塑集團準時啟用麥寮海水淡化廠，海淡廠年產水率必須達80%以上，平均每日減少使用濁水溪原水至少8萬噸。

另外，連署也訴求，經濟部與農業部應依照麥寮海淡廠至少80%的產水率，核減集集攔河堰供應六輕的水權，豐水期工業水權每天減供六輕至少8萬噸，枯水期農業用水每天減少調度六輕至少8萬噸；集集攔河堰減供六輕的用水量，應優先回歸濁水溪生態用水及農業用水使用。

許博任說，台塑麥寮海淡廠是因為六輕四期環評而生，海淡廠已經較原訂2021年啟用的時程晚了3年，想拖延自產10萬噸用水之心昭然若揭，下週也將召開記者會，要求環境部不得再度同意麥寮海淡廠展延啟用。

環境部環境保護司司長徐淑芷則說，目前已經收到台塑提出的申請，近日已發文給環境部環管署，由實際監督的環管署前往了解狀況、看展延理由是否合理等再做出決定。