台兒童便秘普及率32%「高於全球」3人就有1人便秘

國立台灣師範大學營養科學學士暨碩士學位學程助理教授阮氏金銀研究亞洲兒童便秘的普及率，首度歸納出亞洲孩童便秘普及率為12%，低於全球普及率，但台灣學齡中孩童便秘普及率卻高達32.2%，等於3名孩童中就有1人飽受便秘困擾。該研究日前也登上全球知名醫學期刊《The Lancet》旗下子刊《eClinical Medicine》。

阮氏金銀原畢業自越南胡志明市醫藥大學醫學系，同時身兼臨床醫師，後負笈台灣深造，獲博士學位後進入台師大營養學程擔任教職。

阮氏金銀表示，便秘是幼童或成人常見的困擾，功能性便秘常見症狀包括糞便乾硬、腸道蠕動不頻繁、排便不全等。直到今日，便秘的病理生理學仍未被透徹研究，又目前針對功能性便秘的傳統營養學理論數據，多為西方國家孩童病患資料，亞洲孩童受試者非常缺乏；但亞洲和歐美飲食差異大，孩童功能性便秘的肇因也可能不同。

阮氏金銀花費兩年時間搜集數據，論文採取系統性分析研究法，從國際學術論文資料庫大數據中汲取超過3000篇論文，從中篩出50篇並擷取亞洲兒童便秘相關數據，歸納分析資料庫各數據之相關性後獲得先驅研究結果（advanced results），得以一窺亞洲兒童臨床便秘病徵全貌。

研究首度歸納出亞洲孩童便秘普及率為12%，明顯低於全球孩童便秘普及率29%；其中南亞幼童便秘普及率更只有6.9%，又略低於東亞14.1%。但令人意外的是，台灣學齡中孩童便秘普及率竟然高達32.2%，遠超出亞洲其他國家之平均值。

阮氏金銀指出，便秘與幼童心理健康可能相關，例如心理狀況不佳、承受壓力時幼童患病率較高，亦提出假設理論，便秘與心理壓力可能交互影響，心理問題可能誘發便秘、影響腦部發育，並進一步對孩童課業表現造成負面影響。

阮氏金銀說，過去幼童便秘診斷及治療多使用西方所擬定的診斷標準、用藥，但方式並不適用於亞洲兒童。研究針對亞洲孩童病況進行整合性分析，希望研究結果與相關資料將能協助擬定專屬於亞洲，甚至是台灣兒童功能性便秘最合適且準確的診斷範式。