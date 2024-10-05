怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

山陀兒颱風前天登陸高雄小港，狂風暴雨致災，即使昨天減弱為熱帶性低氣壓，殘餘水氣造成北海岸強降雨、多處積淹水，更傳出2人送命。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，山陀兒颱風有滿多獨特性，「應該考慮除名」。

中央氣象署預報中心主任陳怡良昨天表示，山陀兒颱風行走路徑較罕見，從南邊往西南部陸地登陸，上一個這樣登陸的是1977年的賽洛瑪颱風。山陀兒也是第一個10月在高雄登陸的颱風，是較為特殊個案，且由於它移動速度緩慢，發布警報後歷經4天4小時才從高雄登陸，也是登陸前警報時間最久的颱風。

此外，陳怡良說，2017年起針對颱風近中心影響區域達平均風力12級、陣風14級，就會發布強風告警，2017年以來發布近20次，其中山陀兒就發布3次，這也是第一次針對高雄發布強風告警。

「山陀兒」颱風有兩個前身，最早叫「榴槤」颱風，2006年在菲律賓造成1400人傷亡遭永久除名，隔年改名為「山竹」。2018年「山竹」颱風再次對菲律賓和華南沿岸造成嚴重破壞，香港整體風力更是35年來最強，成史上最嚴重的風暴潮，讓「山竹」又被永久除名，隔年才改名為「山陀兒」。