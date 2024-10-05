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北市登革熱個案 疾管署：病毒序列和中和新店一致

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
北市出現今年首例登革熱本土病例，是一名居住文山區70多歲男性，10月2日研判確診，無新北中和及新店活動史。示意圖。本報資料照片
北市出現今年首例登革熱本土病例，是一名居住文山區70多歲男性，10月2日研判確診，無新北中和及新店活動史。示意圖。本報資料照片

登革熱疫情燒雙北，統計至本月3日，新北累計60例本土登革熱病例，台北市則有1例，為文山區70多歲男子，衛福部今公布北市個案定序結果，顯示與新北中和新店群聚個案的病毒序列一致，個案雖無中和、新店活動史，但距住家約1至2公里處的文山區菜園，為中和區確診個案活動地。 

北市文山區70多歲男9月底陸續發燒、肌肉痠痛及噁心，10月2日確診，潛伏期無出國，也無新北中和及新店等高風險區域活動史，同住密切接觸者1人暫無登革熱症狀，北市環保局在個案住家半徑100公尺範圍內，緊急噴藥及清除孳生源。  

新北新店、中和一帶發生登革熱群聚，台北市個案則未到過中和、新店等區域，衛福部疾管署今公布，文山區登革熱確診個案進行病毒定序結果，顯示與新北中和新店群聚個案的病毒序列一致，代表屬於同一起群聚事件。

疾管署副署長羅一鈞表示，台北市個案雖無中和、新店活動史，但住家附近約1至2公里處，有一文山區菜園，為中和區確診個案活動地，經衛生局及疾管署機動防疫隊現場調查，有查獲病媒蚊及孳生源，衛生局將針對該菜園進行動員清理、噴藥，今天也已在該區菜園周邊入口處附近，張貼「登革熱高風險警示區」公告警示。

9月下旬到昨天，公布本土登革熱累計62例，經研判均為新北新店中和群聚，其中新店34例、中和26例、花蓮1例、台北文山1例，均感染登革病毒第二型，第二型須注意非典型症狀，容易有腹瀉、惡心、嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，目前群聚個案中尚無重症或死亡個案。

山陀兒颱風剛過，疾管署先前提醒，颱風後一周為病媒蚊孳生關鍵，民眾要留意家中積水容器，注意自身安全並於颱風後落實「巡、倒、清、刷」，迅速清理家戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生，整理家園及從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑。

衛福部疾管署今天公布，北市登革熱個案，病毒序列雨中和、新店一致。示意圖，本報資料照片
衛福部疾管署今天公布，北市登革熱個案，病毒序列雨中和、新店一致。示意圖，本報資料照片
颱風後一周為病媒蚊孳生關鍵，民眾要留意家中積水容器，並落實「巡、倒、清、刷」，迅速清理家戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生。示意圖，本報資料照片
颱風後一周為病媒蚊孳生關鍵，民眾要留意家中積水容器，並落實「巡、倒、清、刷」，迅速清理家戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生。示意圖，本報資料照片

中和 新北 登革熱

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