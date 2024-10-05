北市登革熱個案 疾管署：病毒序列和中和新店一致

登革熱疫情燒雙北，統計至本月3日，新北累計60例本土登革熱病例，台北市則有1例，為文山區70多歲男子，衛福部今公布北市個案定序結果，顯示與新北中和新店群聚個案的病毒序列一致，個案雖無中和、新店活動史，但距住家約1至2公里處的文山區菜園，為中和區確診個案活動地。

北市文山區70多歲男9月底陸續發燒、肌肉痠痛及噁心，10月2日確診，潛伏期無出國，也無新北中和及新店等高風險區域活動史，同住密切接觸者1人暫無登革熱症狀，北市環保局在個案住家半徑100公尺範圍內，緊急噴藥及清除孳生源。

新北新店、中和一帶發生登革熱群聚，台北市個案則未到過中和、新店等區域，衛福部疾管署今公布，文山區登革熱確診個案進行病毒定序結果，顯示與新北中和新店群聚個案的病毒序列一致，代表屬於同一起群聚事件。

疾管署副署長羅一鈞表示，台北市個案雖無中和、新店活動史，但住家附近約1至2公里處，有一文山區菜園，為中和區確診個案活動地，經衛生局及疾管署機動防疫隊現場調查，有查獲病媒蚊及孳生源，衛生局將針對該菜園進行動員清理、噴藥，今天也已在該區菜園周邊入口處附近，張貼「登革熱高風險警示區」公告警示。

9月下旬到昨天，公布本土登革熱累計62例，經研判均為新北新店中和群聚，其中新店34例、中和26例、花蓮1例、台北文山1例，均感染登革病毒第二型，第二型須注意非典型症狀，容易有腹瀉、惡心、嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，目前群聚個案中尚無重症或死亡個案。