明霸克露橋便道提前搶通 下午1時起開放人車道通行

日前受山陀兒颱風及外圍環流影響，南橫公路西端因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石沖擊，台20線明霸克露橋鄰近河床便道3日流失約50公尺，道路阻斷。交通部公路局原定今天中午12時搶通人行便道、今晚6時搶通車行便道，今下午1時已提前搶通，每日上午5時至下午10時供車輛通過，如遇現場施工將採單線雙向通行，其餘時段暫不開放。

公路局說，為能及早搶通勤和-復興河床便道，以解除復興里以上居民交通進出問題，甲仙工務段機具自4日進場搶修作業，採勤和及復興兩端分頭並進搶修，因颱風外圍環流消散快雨勢緩和，且荖濃溪水流快速消退等有利環境條件下，原訂17日中午完成車行搶通，今中午先行開放人行接駁通行，並提前於下午1時搶通開放車輛通行。

公路局長陳文瑞今帶領團隊關切搶修便道進度，並轉達交通部部長陳世凱指示，在安全無虞狀況下，盡可能加派機具人力全力搶修便道，盡早恢復民眾通行需求，另考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

公路局說，即日起每日上午5時至下午10時供車輛通過，如遇現場施工將採單線雙向通行，其餘時段暫不開放通行；如遇雨天或河床便道有危險之虞，將進行管制。另考量用路人行車安全，禁止行人徒步、自行車及甲（乙）類大客車通行。

公路局也說，該處山區雨後易誘發土石流，通行河床便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路。另為盡早恢復一般民眾正常通行，將持續進行明霸克露鋼便橋受損修復工作。