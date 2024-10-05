騎遇福爾摩沙逾千人參與 近3成車友來自海外

2024年台灣自行車旅遊節舉辦主軸活動「騎遇福爾摩沙」，今天上午從台北市政府廣場出發，有1227人參加騎乘，其中有29%來自海外的車友。

觀光署發布新聞稿，「騎遇福爾摩沙（Formosa900）」邁入第13年，今年有1227人加騎乘，其中有29%來自海外的車友，共358名外籍人士。

參加「騎遇福爾摩沙」的4個隊伍上午在台北市政府東門廣場齊聚出發，包含由自行車產業界組成的領航騎士團，來自日本、韓國、印尼、泰國、台灣的網紅北進武嶺團，及挑戰環島的日本騎士團、台北騎士團。

交通部觀光署長周永暉也到現場為車友們加油打氣，他表示，透過台灣自行車旅遊節一系列的活動，不僅鼓勵國人利用自行車深度旅行，還積極吸引國際友人前來體驗台灣的騎行魅力。

觀光署說，領航騎士團今年要用E-bike深入新竹苗栗淺山地區的村落與秘境，進行3天2夜的深度之旅，由中華自行車永續聯盟協會理事長劉湧昌、台灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進、自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長白政忠、自行車新文化基金會董事長劉麗珠共同領軍，並於新竹馬武督統一渡假村辦理自行車產業座談交流會議，分享騎行體驗，研討產品精進、淨零碳排與騎行文化推動，促進台灣自行車產業的持續發展與國際競爭力。

2017年曾來台灣參加過KOM挑戰的泰國網紅NatthaKlongklaew，這次再度來台。她說，當年來台灣騎自行車，完全停不下想要拍照的心情，因為很怕下一次或許就沒有機會再來了，也對武嶺的美麗留下深刻的印象，今年再度參加，希望帶給想要騎車旅遊的女性朋友們鼓勵。

觀光署表示，希望透過網紅的視角，將台灣的高山之美宣傳出去。

觀光署為推廣16條多元自行車路線，特舉辦2024第一屆「多元騎！精彩遊！GO」票選活動，邀民眾共同選出「車友人氣獎」、「美食寶藏獎」及「美不勝收獎」，參加投票將有機會獲得知名品牌高級自行車，最大獎為電動輔助自行車，活動時間為即日起至17日。投票網址https://www.surveycake.com/s/egZOV。