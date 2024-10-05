第7屆柏林台灣影展 以導演視角探看社會邊緣者

由文化部、駐德國代表處文化組與映像台灣協會合辦的第7屆柏林台灣影展，以「在____邊緣（On the EDGE）」為主題，透過導演視角，窺視原本不具存在感的社會邊緣者。

駐德國代表處文化組表示，柏林台灣影展致力向世界展現台灣電影魅力，搭建跨國文化交流橋梁。今年影展除以「短片徵集」方式為海外台灣創作者提供交流平台，也會在展期間與柏林影視製作公司合辦論壇及產業餐會，開拓合作契機。

文化部今天發布新聞稿表示，開幕片「九槍」是2022年金馬獎最佳紀錄片，影片記錄1名越南移工因意圖竊車遭警連開九槍身亡，導演蔡崇隆以他的紀錄敘事，引領觀眾正視台灣社會移工的生存困境。文化部表示，在全球反移民、民族主義盛行的時代，藉「九槍」激發同樣面臨移民問題的德國民眾思辨。

「恐怖分子」與「少年吔，安啦！」描繪台灣當代社會邊緣群體孤寂與掙扎；「五月雪」刻劃馬來西亞513事件，顯露被遺忘於社會邊緣的受難者辛酸；「八戒」藉由科幻世界，巧喻社會進程中被邊緣化的群體；「莎莉」呈現愛與被愛邊緣的徘徊；「（真）新的一天」探索兩人與三角關係間的界限。

其中「少年吔，安啦！」則放映4K修復版本，也是該片30年來首次在德國公開播映。

今年影展首次公開徵求與台灣相關短片，精選6部包括林芷伃（Chih-Yu Lin）的「信任遊戲（TrustGame）」，蔡宜潔（I-Chieh Tsai）的「小埃💞Iris」、葉子瑞（Jared Yeh）的OBE。

另外2部則為謝忠橦（Tong XIE）的「吾想汝顯（ABSOLUTELY NO SEXUAL FAVORS / JE PENSE ÀTOI）」以及張芳語（Joey Chang）的「糖醫（Sugarcoat）」等，展現海外台灣創作者的跨文化視野。

影展也將放映Taiwan Pitch計畫支持的捷克導演拉德克．塞夫西克（Radek Ševčík）與彼得．克羅姆恰克（Petr Chromčák）共導作品「白日夢之歌（Inner Needof Karaoke）」，該片於台北劍潭山取景，並以獨特眼光解讀台灣卡拉OK文化。

柏林台灣影展10月8日至13日舉行，地點在德國柏林Moviemento電影院。