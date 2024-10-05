會呼吸的城市美景！台灣10大公共綠建築　讓環境循環永續

近年來「永續」成為顯學，不論是政府、企業、民間團體還是個人，都越來越重視相關議題，SDGs、ESG以及淨零、減碳等，成為大家共同努力的目標。在這股風氣下，「綠建築」也成為新趨勢。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出台灣10大綠建築場館，當中包含了知名地標、圖書館、博物館等等。

這些在建築工法、空間設計及建材選擇上納入減碳、環保考量的建築，不只更加友善環境，整體耗能也更低；此外，也有許多綠建築會結合生態植被，不只有空氣清淨、調節溫度的功能，也為整體外觀添了一股綠意。節能低碳又美觀的綠建築，已經成為了城市中獨特的風景，一起來看看這些融入永續精神的公共建築吧！

NO. 10 國立成功大學孫運璿綠建築研究大樓

位於成功大學力行校區內的孫運璿綠建築研究大樓又被稱為「綠色魔法學校」（The Magic School of Green Technologies），於2011年落成，為台達電子創辦人暨董事長鄭崇華捐贈1億元台幣再加上成大自籌6千萬建造。

孫運璿綠建築研究大樓由30多家企業捐贈相關科技產品，結合成大專業技術打造。建築採用節能、省水、雨水利用等13種綠建築設計，達到節能65%的目標，同時也是亞洲第1個取得LEED（領先能源與環境設計）白金級標章的教育大樓。除了本身是綠建築外，更設置展示館進行相關知識推廣，讓永續理念更加普及。

NO. 9 台北典藏植物園

台北典藏植物園位於圓山花博公園新生園區，結合在地環境，和周邊的動物、植物共存，在都會中形成寶貴的淺山生態圈。這座植物園同時也是一座鑽石級綠建築，內部可以看見太陽能發電、調節溫度ETFE膜、可回收再利用的建材等綠建築設計細節。

除了建築設計外，園區內也可以看到多種氣候帶的特色植物，涵蓋了台灣豐富且寶貴的植物生態資源，共有熱帶植物區、台灣原生植物區、亞熱帶植物區、蘭花與蕨類展示區、多肉植物區、溫帶植物區、秋海棠區、高山植物區、附生植物區等9大主題區，並串連台北生態公園，打造全民能夠共享的永續生態城市，民眾紛紛表示「園中典藏了許多台灣特有植物，還有專業的導覽老師帶領」、「值得一探再探」。

NO. 8 國立海洋科技博物館潮境海洋中心

國立海洋科技博物館自2003年開放以來一直致力推廣「永續海洋」的理念，除了館內的知識傳播外，也在相關建設中實踐低碳精神。海科館潮境海洋中心（潮境工作站）位於基隆八斗子一帶，該地區因1998年象神颱風導致山坡崩落，後續進行邊坡穩定工程後，結合土坡打造綠建築。

海科館潮境工作站將建築結構融入地勢起伏，讓基地背側山丘連結到基地前側的濱海公園，打造建築與土地連綿一體的構造。同時將建築內部空間往地下設置，保留地面空間開闊的視野，此外，還採用生態綠屋頂設計，並且透過空間配置巧妙引入東北向陽光作為主要採光來源，覆土屋頂也設置內凹天窗，引入間接折射光源，透過自然光照達到節能效果。

NO. 7 國立故宮博物院南院

故宮南院以傳統水墨畫的「濃墨」、「飛白」、「渲染」三種筆法的意象設計，透過虛實量體打造出風雅的建築品味。除了外觀設計別緻外，建築本體的結構在抗震、防洪、環保、安全防災、智慧、便利、舒適等各個面向也都以最高標準進行設計。

故宮南院為鑽石級綠建築及鑽石級智慧建築，具有佔地13公頃的景觀湖，不只美觀其實也有防洪及保水的作用。整座基地的保水設計平時能收集雨水及地表逕流水，滲入土壤後水源會收納進湖中，進而達到維護生態、澆灌草木的功能，形成水資源的永續利用，不少網友也讚嘆：「湖面的風景真的很美」、「展館內、外都非常有設計感」。

NO. 6 高雄市立圖書館總館

2014年啟用的高雄市立圖書館總館為全球第一座懸吊式綠建築，透過輕量化設計和玻瑙帷幕打造全世界穿透性最高的圖書館。以大樹為設計概念，將綠能環保融入每一個樓層，頂樓還設有空中花園，以草皮、綠樹等植被創造出舒適的綠化閱讀場所。

高雄總圖將空調風口設計為由下往上，每層樓高窗處的開口則引入自然風，達到節電1/3的效果，並且各樓層陽台的植栽也能夠有降溫功能，天井的設計增加自然採光；整座圖書館就像是一棵會呼吸的樹，環保永續的同時也有著清透的美感，「真的是很美的一座建築」、「全台最美麗優雅的圖書館之一」、「綠建築很有特色，在裡面看書舒適」。

NO. 5 國立台東大學圖書資訊館

台東大學的圖書館曾圖書館學會評為「台灣10大非去不可的圖書館」，也曾在《網路溫度計DailyView》的「全台最美大學圖書館」網路聲量調查中名列第2。金字塔的外型再加上綠色植被，讓圖書館看起來就像是一座美麗的山，除了外觀充滿特色外，其實也是環境友善的綠建築。

圖書館採清水模工法讓建築可以自然呼吸，金字塔狀的結構與地景結合，屋頂上種植的綠草不只可綠化環境，也能夠達到降溫的效果。除此之外，館內還透過空間設計引入自然採光，在光源部分也考慮到節能，是一座永續精神與美觀兼具的鑽石級綠建築，「建築十分有特色，為三角狀，從地面延伸至屋頂的草坪有生態功能」、「很特別的建築，和四周的環境完全融合」。

NO. 4 台北市立圖書館北投分館

北投圖書館可以說是全台最知名的綠建築圖書館之一，同時也是台灣第一座綠建築圖書館。依傍著擁有豐富生態系的北投公園，圖書館透過木造建築與自然環境結合，打造出兼具綠色精神與人文氣韻的絕美建築，網友稱讚：「真的是光建築本身就很值得好好閱讀的一座圖書館」。

以木造建築為主體，北投圖書館的輕質生態屋頂設有太陽能光電板，並以大片落地窗引入自然光，同時陽台的深遮陽及木格柵也能降低熱輻射，達到節能效果。除此之外，綠化屋頂及草坡設計還可以涵養水分，自然排水至雨水回收槽，進行水資源循環利用。處處充滿巧思的北投圖書館不只有鑽石級綠建築標章，更被外國網站「WHEN ON EARTH」列為世界最酷10大綠建築之一。

NO. 3 桃園市立圖書館新總館

2022年才開館的桃園市立圖書館新總圖是非常嶄新的綠建築，落成後沒多久就被許多人認為是全台最美的綠建築圖書館。整體以「生命樹」作為設計概念，以綠植打造圍繞建築物外觀的「綠色螺旋」，達到綠化、降溫的效果，同時也和圖書館內順著光井而上、由書厙及閱覽區形成的「知識螺旋」互相呼應。

圓錐狀的通風採光天井達到環保節能的效果，除此之外，圖書館也採用「環保外皮」，透過木紋Low-E複層式玻璃阻絕熱島效應，創造出既舒適又與環境共生的永續閱讀空間，「以生命樹為主題相關的設計概念來規劃，尤其是綠色螺旋的相關綠化設施很不錯」、「中央的『通風採光井』引入自然光線，不僅明亮，還能排氣通風，非常環保節能」。

NO. 2 高雄國家體育場

近期舉辦多場大型演唱會的高雄國家體育場是討論度非常高的綠建築場館，其前身為高雄世運主場館，為2009年配合世界運動會舉行而建造，由日本建築大師伊東豊雄設計。高雄國家體育場是全球第一座具有1百萬瓦太陽能發電容量的運動場，場館屋頂由多達8,844片太陽能模組組成。

場館整體有別於傳統體育館設計手法，打造世界第一座有「開口」設計的體育場，並且田徑場中心軸以「西北─東南」傾斜15度的設計來避免選手直視太陽。此外，場館也將1樓迴廊及看台上端後方設計成通風高開口，引入自然氣流，改善觀眾席的高溫環境。除了舉行各大運動賽事外，也為演唱會等活動帶來永續價值，「可以容納五萬人的世運主場館，硬體和軟體都是100分」、「巨龍般的建築融入許多綠建築的巧思，真的很值得親自去參觀體驗」。

NO. 1 台北101

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

身為台灣知名地標的台北101其實也是全球最高的綠建築，在2013年取得內政部「鑽石級綠建築標章」，2016年以全球最高分數取得美國綠建築協會LEED v4 白金級認證。在去（2023）年，101更獲得國際康建築研究院（IWBI）所頒發的「WELL白金級健康建築認證」，成為世界10大超高建築中唯一同時擁有美國LEED和WELL雙白金認證的建築，堪稱永續建築的典範。

台北101在建築設之初就將環保節能納入設計核心，作為外牆的玻璃帷幕在雙層玻璃間注入惰氣，降低熱源影響，並採用低能源透率塗料雙層塗佈阻隔紫外線。除了帷幕外，在照明、空調、電力等各方面都設有能源控制系統，針對整體能源進行高效節能管理，實踐循環永續，「台灣指標之一」、「了解了台北101的結構之後，對這座大樓的設計真是佩服不已」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月02日至2024年09月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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