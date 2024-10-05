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屠宰場牛屠前灌水 動團籲推動牛肉屠體評級制度

中央社／ 台北5日電
台灣動物社會研究會4日呼籲地方政府確實執行屠宰場人道屠宰檢查，不應讓落後又殘忍的牛隻灌水案件再發生。圖為動社過去調查實況照片。（台灣動物社會研究會提供）中央社
台灣動物社會研究會4日呼籲地方政府確實執行屠宰場人道屠宰檢查，不應讓落後又殘忍的牛隻灌水案件再發生。圖為動社過去調查實況照片。（台灣動物社會研究會提供）中央社

國內一家屠宰場發生牛隻屠宰前被灌水違法情事，台灣動物社會研究會今天說，台灣本土牛肉價高，不肖牛肉商在屠宰前刻意灌水增重歪風不止，籲應推動牛肉屠體評級制度。

媒體報導，雅勝冷凍食品股份有限公司北區聯合電動屠宰場，發生牛隻屠宰前灌水違法情事，農業部防檢局昨天以雅勝違反屠宰作業準則，開罰新台幣3萬元；飼養者則違反動保法，桃園市府可罰1.5萬到7.5萬元。

台灣動物社會研究會發布新聞稿指出，業者將活體牛灌水的方式令人髮指，為讓牛乖乖就範，業者會將繩子儘量綁短，讓牛完全無法閃躲，接著以200多公分長、直徑約2公分的硬質塑膠管，穿過約50公分長的鋼管後，插入牛胃，再接上強力水柱，將水直接灌入。

動社說，每次灌水長達2分鐘左右，一天要灌3至4次，最後一次是在屠宰前，由於已接近屠宰時間，灌得特別嚴重，牛根本無法抵抗，任憑被灌，許多不時嘔吐，甚至曾發現原已緊迫過度或是罹患疾病的牛被「灌死」倒地。

動社表示，台灣本土牛肉價高，不肖牛肉商在牛隻屠宰前刻意灌水增重的歪風始終不止，層出不窮的灌水牛事件，關鍵在現行推動的「國產牛肉生產追溯制度」、產銷履歷「台灣牛肉良好農業規範」認證，無法完全掌握國產牛肉的生產過程，規範也不包含動物福利，無法保障牛隻沒有遭受任何虐待行為。

動社表示，「國產牛肉生產追溯制度」是藉由耳標或烙印建立牛籍，讓牛隻進入屠宰場時可以輸入牛籍資料，除籍後產生「牛肉追溯電子標章」，但一頭牛從生到死通常歷經2至3次的轉手，溯源系統無法得知牛隻屠宰前曾到過哪些牧場及中繼站，以及所待的時間與轉手原因，農業部要如何確保牛隻從飼養場到屠宰場間是否被灌水。

動社也提到，若全台牛隻皆依法釘掛耳號，通過屠宰獸醫師屠前檢查的牛隻數量應與溯源系統的牛隻除籍數量吻合，但以106年的屠檢數量3萬5121頭牛來看，可查到牛肉追溯電子標章的的頭數卻只有1萬9215頭 ，相差1萬5906頭。

動社呼籲，農業部應落實「國產牛肉溯源系統」各階段的查核溯源，以及盡快推動牛肉屠體評級制度，將牛肉含水量納入屠體評級指標，以確實遏止國產牛隻遭屠前灌水的陋習及惡行。

動物 獸醫師 農業部

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